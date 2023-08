Forse già a gennaio: 50 milioni dalla Juve

A gennaio 50 milioni dalla Juve. Il vero colpo di mercato della Juventus potrebbe esserci in pieno inverno. In estate ha soltanto posto le basi. Per chi?

Il campionato, quando il calciomercato vive i suoi ultimi, infuocati momenti, è un immancabile fastidio. E’ come le zanzare che disturbano i nostri sonni già afflitti non poco dalla calura cortesemente inviataci da Caronte.

E così mentre il campionato vive la sua seconda giornata, con le immancabili sorprese di inizio stagione, è partita l’ultima settimana del mercato. Un calciomercato che sta avendo un suo protagonista. Perché Cristiano Giuntoli, di questo mercato, è l’atteso attore protagonista. Colui che dopo il trionfo partenopeo atteso trentatré anni saluta tutti e sale a Torino.

Lui stesso ha raccontato di quando bambino partiva da Prato per andare in pullman fino al capoluogo sabaudo per vedere dal vivo la sua Juve. A luglio scorso la Juve è diventata davvero sua. L’hanno scelto per ricostruirla e portarla ai fasti di qualche anno fa. Impresa titanica poiché, in pochi anni, alla sua Juve è accaduto di tutto. Quando il mercato finirà a Giuntoli verrà chiesto il conto. Senza sconti.

Probabilmente lui stesso avrebbe voluto fare e dare di più, ma può darsi che il direttore tecnico della Juventus parte del proprio tempo lo abbia impiegato anche per seminare.

A gennaio 50 milioni dalla Juve

In questa sessione di mercato vi era una priorità, che non rispondeva ad un profilo di un giocatore, bensì ad un concetto apparentemente astratto ma terribilmente concreto. Il suo nome è: bilancio. In quella parola è riassunto il mercato estivo della Juventus. Ridare vita ad un bilancio collassato da recenti gestioni che lo hanno messo in un angolo attendendo chissà chi per rimetterlo a posto.

Il mercato di gennaio potrebbe, invece, regalare un’emozione mancata finora in questa sessione estiva. Potrebbe regalare alla Juventus uno di quei giocatori che Giuntoli ama seguire, bloccare ed acquistare. Jonathan David è quello che si potrebbe definire tranquillamente un “pallino” del direttore tecnico bianconero.

Un pallino a cui ha tentato di fare il filo già durante questa sessione estiva vedendosi, però, cordialmente, chiudere la porta in faccia dal Lille, società della Ligue 1 dove milita il centravanti canadese, classe 2000. C’è stato un abbozzo di trattativa, stroncata sul nascere dalla richiesta economica del Lille. 50 milioni di euro.

La scadenza del contratto di Jonathan David segna 30 giugno 2025. Il prossimo anno può diventare quello giusto, magari già nella sessione di gennaio, perché già allora la scadenza contrattuale si è avvicinata e il prezzo è sceso. Bloccarlo potrebbe già essere una soluzione, per acquistarlo, definitivamente, a giugno 2024. Giuntoli ci sarà sicuramente, e, sicuramente qualcosa farà. E’ certo, però, che sarà in buona, e durissima, compagnia.