Il Psg non si fida più di Mbappe, ha scelto già l’erede: gioca in Italia

Scelte fatte al Psg: Mbappé sarà sostituito da un calciatore che milita in Serie A, e l’offerta sarà stellare.

Pace fatta fra Mbappé e il Psg? In Francia si interrogano, hanno accolto con soddisfazione il reintegro della stella della Ligue 1, ma cresce il partito di chi è convinto che si sia chiuso solo un capitolo, l’ennesimo, di una storia con un finale già scritto.

La strada, dopo i capricci estivi sembra ormai tracciata. Mbappé sembrerebbe convinto dalla possibilità di estendere il suo contratto per un altro anno, quindi fino al 2025, ma il Psg avrebbe posto una condizione. Il fuoriclasse francese dovrebbe infatti rinunciare ai ricchissimi bonus previsti nel suo contratto, ma sarebbe libero di accettare qualsiasi offerta. La scelta non è stata quindi presa a cuor leggero dai parigini, ma la necessità di non disperdere un capitale economico enorme, derivante dalla possibile cessione del calciatore, ha spinto Al-Khelaifi ad accettare questa soluzione.

Ora che le parti hanno trovato un compromesso, la trattativa con il Real Madrid sembra in stand-by, ma a conti fatti è solo rimandata. Il fuoriclasse francese ha già stretto virtualmente la mano agli spagnoli, e da Parigi è partita la caccia al sostituto. I profili sotto la lente d’ingrandimento sono tanti, ma il focus è tutto su un attaccante che gioca in Italia, e che sarebbe destinato a raccogliere l’eredità di Mbappé.

Psg, pronto il blitz in Serie A: offerta faraonica per il calciatore

Tutto rimandato quindi, seppure con le premesse di assistere ad una lunga serie di movimenti fra gli attaccanti che potrebbero coinvolgere molti club. Il Real Madrid è infatti praticamente certo di abbracciare Mbappé, ha già pronta un’offerta enorme per il cartellino, e di conseguenza da Parigi è pronta la caccia al sostituto. Serve un nome importante per sostituire il francese, ma anche una pedina in grado di raccogliere la sua eredità e non farlo rimpiangere. Sia dal punto di vista tecnico che mediatico.

Per questo motivo il ritorno di fiamma per Rafael Leao sembra scontato, e trova conferme anche su molti tabloid d’oltralpe. Il Psg sarebbe disposto a trattare con i rossoneri senza chiedere grossi sconti, e con la cifra in arrivo dalla cessione di Mbappé vorrebbe pagare la clausola.

Nel nuovo contratto firmato con soddisfazione dal portoghese, c’è una cifra tonda da 175 milioni di euro, che da Parigi potrebbero corrispondere senza grossi problemi. Poi sarà il calciatore a decidere, ma anche l’alternativa porta in Serie A. Il nome di Victor Osimhen ritorna spesso di moda, e il Psg potrebbe pescare proprio in Italia in una estate, la prossima, in cui gli attaccanti agiteranno nuovamente il mercato.

