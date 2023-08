Moratti contro Lukaku: è subito caos, che frecciata

L’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti, attacca Romelu Lukaku, nuovo bomber della Roma: frecciata velenosissima.

La telenovela dell’estate, quella riguardante il futuro di Romelu Lukaku dopo l’addio rocambolesco all’Inter, si è conclusa con un finale a sorpresa: niente Juventus, il centravanti belga si è ‘accontentato’ della Roma, sacrificando anche una parte del suo ingaggio oneroso pur di vestire la casacca giallorossa e non rimanere ‘prigioniero’ a Londra.

Una decisione in fin dei conti non sciocca da parte dell’attaccante, e che ha in parte lenito il dolore degli interisti. Quanto meno il popolo nerazzurro ha evitato l’onta di vedere uno dei loro giocatori simbolo degli ultimi anni con la maglia della detestata squadra bianconera. Il comportamento di Lukaku continua però a infastidire chi ha il sangue nerazzurro che scorre nelle proprie vene. Come l’ex patron Massimo Moratti che, non a caso, intervenuto sulla questione, non ha lesinato una frecciatina non da poco al bomber belga.

Perché agli interisti non è tanto la conclusione della storia con Big Rom a non essere andata giù, quanto piuttosto l’intera gestione della vicenda da parte del giocatore e del suo entourage. Giurare amore eterno all’Inter, far comprendere di essere disposto a tutto pur di rimanere a Milano per difendere la Beneamata e poi voltare le spalle a un intero ambiente per flirtare con quello juventino non è stato certo elegante.

Molto elegante e sobrio, come di consueto, ma anche piuttosto ficcante nei suoi commenti, è stato invece Moratti. Intervistato in esclusiva da Notizie.com, l’ex presidente ha infatti affermato chiaramente che alla fine il fatto che Big Rom sia andato alla Roma è stato meglio sia per lui che per la stessa squadra nerazzurra, aggiungendo però che certi atteggiamenti avrebbe potuto risparmiarseli.

Moratti, che frecciata a Lukaku: il commento durissimo dell’ex presidente dell’Inter

Mentre una città intera festeggia l’arrivo del centravanti come quello di un nuovo messia, di colui che cambierà per sempre le sorti della squadra giallorossa (come già accaduto due anni fa con Mourinho e lo scorso anno con Dybala), il resto d’Italia s’interroga sulla decisione finale di Lukaku e su tutto l’intricato percorso di rotture, ripensamenti, tentativi vani e rifiuti clamorosi, che ha portato il bomber alla corte dello Special One.

Felice per i tifosi romanisti, pur mantenendo un grande rispetto per un ambiente che merita traguardi importanti, Moratti non ha potuto fare a meno nel suo intervento ai microfoni di Notizie.com di stigmatizzare l’atteggiamento dell’ex Inter.

Tradire un popolo che lo aveva eletto a simbolo, prendere in giro, nel concreto, un ambiente che lo ha amato alla follia, non è stato infatti né elegante, né corretto. “Non si è comportato in maniera giusta con noi, e questo mi dispiace“, ha affermato Moratti, consapevole del lavoro che la società ha fatto per cercare di riportarlo a Milano anche quest’anno.

Proprio per questo motivo, l’ex presidente non può fare a meno di voltare pagina e di pensare ad altro, alle vicende di casa Inter, senza nemmeno dedicare troppa attenzione a Lukaku: “Peggio per lui? Non lo so, la soluzione che ha trovato è anche bella, ma il comportamento scorretto resta“. Nessun rimpianto, nessun rimorso e nemmeno rancore. La sensazione è che però i tifosi nerazzurri non saranno altrettanto eleganti e teneri a fine ottobre, quando il bomber si ripresenterà a San Siro con la maglia giallorossa.