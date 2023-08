Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Tottenham: Garcia esulta

Mercato Napoli, sono ore frenetiche. Dopo l’arrivo di Jasper Lindstrom la squadra diretta da Aurelio De Laurentiis si prepara ad un altro affare altisonante. Stavolta la trattativa è col Tottenham e sta per arrivare un innesto di primo ordine, con Rudi Garcia pronto ad esultare.

E’ stata una estate molto particolare per il Napoli, che in sede di mercato non sempre ha dato l’impressione di essere sul pezzo. Soprattutto per alcune tempistiche. Adesso, però, gli azzurri hanno piazzato un grande colpo last minute regalandosi uno dei talenti più puri del calcio internazionale. La squadra, però, al momento non può essere definita ancora completa del tutto ed anche la dirigenza è al lavoro per colmare alcune piccole lacune. Ed in tal senso adesso il club si sta muovendo con il Tottenham per un colpo in stile Ndombele che può far esultare Rudi Garcia. Soprattutto tenendo conto di quanto il tecnico francese apprezzi i calciatori duttili.

Mercato Napoli, colpo dal Tottenham

La situazione per quel che concerne il pacchetto dei difensori centrali non trasmette troppa serenità. Né al tecnico, né alla società, men che meno ai tifosi. Il posto di centrale accanto a Rrahmani, infatti, è conteso da Juan Jesus e da due giovani che hanno bisogno ancora di maturare. Per questo gli azzurri sarebbero in trattativa con il Tottenham per un colpo in stile Ndombele.

Il profilo messo nel mirino è quello di Eric Dier. Il suo agente, infatti, lo ha proposto alla dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis, stando a quanto raccontato da “Le Bombe di Vlad”, che ora sta valutando i pro ed i contro di questa operazione. Giocatore molto duttile, nasce come difensore centrale, ma all’occorrenza ha ricoperto anche il ruolo di mediano davanti alla difesa.

Dier al Napoli, nome a sorpresa

Alla decima stagione al Tottenham, dopo anni di centralità nel progetto, ora sembra essere finito ai margini. L’intenzione del Napoli sarebbe, eventualmente, quella di sfruttare gli ottimi rapporti con gli Spurs per chiudere l’operazione con la formula del prestito. Un po’ come accaduto circa 12 mesi fa con Ndombele, che alla fine non è stato riscattato dal Napoli. In ogni caso, stando a quanto si legge sul portale prima citato, c’è la volontà da parte degli azzurri di chiudere un’altra operazione prima del gong.