Clamoroso ribaltone in panchina, arriva Gattuso: tutti i dettagli

Clamoroso ribaltone in panchina: tecnico vicino all’esonero, può arrivare Gennaro Gattuso sin da subito. Tutti i dettagli!

Gennaro Gattuso può presto ritrovare una panchina! L’ex tecnico del Napoli può arrivare subito a seguito di un clamoroso ribaltone dopo il disastroso inizio di stagione. L’allenatore calabrese è fermo dalla scorsa stagione, dopo la brutta esperienza a Valencia, conclusa con la rescissione di contratto. Adesso può arrivare il rilancio per lui che attendeva da tempo.

Gattuso è in attesa della panchina giusta per rilanciarsi dopo qualche battuta a vuoto negli ultimi anni di carriera. Emblematica l’esperienza di Valencia, con il club spagnolo lasciato in piena zona retrocessione. La situazione sembra essere la stessa in questo primo scorcio di stagione per un’altra squadra blasonata europea. Per la precisione siamo in Inghilterra, in Premier League, e la squadra è l’Everton.

Clamoroso ribaltone in panchina, arriva Gattuso?

L’Everton ha iniziato in maniera disastrosa la propria avventura in Premier League in questa stagione. 3 sconfitte in 3 partite con 0 gol realizzati e 6 gol subiti. Una vera e propria sciagura per la squadra allenata da Sean Dyche. A dire il vero negli ultimi anni non sempre è andata bene alla seconda squadra di Liverpool, spesso costretta a rincorrere una difficoltosa salvezza. L’inizio da horror di questa stagione però sembra andare oltre. Il club è intervenuto anche sul mercato e in queste ore ha acquistato Beto dall’Udinese,

Inevitabile che si parli di allenatore già in bilico e a rischio esonero. Dyche potrebbe lasciare il club inglese già nelle prossime ore. Tra i candidati per la panchina ci sarebbe proprio come detto Gennaro Gattuso, specialista in situazioni disastrate. Spesso è stato chiamato al capezzale di squadre in netta difficoltà, dimostrando di essere bravo nel risalire la china. Può fare al caso dell’Everton, ma c’è da sottolineare che non è l’unico nome in lista, sempre se Dyche verrà effettivamente esonerato.

C’è da tenere conto, inoltre, di come questa non è la prima volta che l’ex Milan viene accostato all’Everton. Era già capitato, infatti, nel gennaio 2022, ovvero un anno e mezzo fa, quando anche all’epoca i Toffees erano in grave difficoltà di classifica, allenati da Rafa Benitez. Dopo l’addio del navigato tecnico spagnolo la squadra venne affidata a Frank Lampard che dunque la spuntò anche su Gattuso. L’ex centrocampista è stato sostituito a sua volta da Dyche durante lo scorso torneo. Adesso un nuovo avvicendamento? Gattuso è alla finestra.