Colpaccio al fotofinish, una Big italiana prende Muriel

Potrebbe esserci un colpo a sorpresa prima che il calciomercato cali la serranda, per la big di Serie A: il nome circolava da un po’.

È cominciata l’ultima settimana estiva di calciomercato, che terminerà ufficialmente venerdì alle ore 20:00. Mancano praticamente gli sgoccioli e sono quelli delle corse contro il tempo per completare le rose a disposizione degli allenatori oppure cedere gli esuberi. L’ideale è quando queste due condizioni s’intersecano e si realizzano affari utili a tutte le parti coinvolte.

Ad esempio, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il quale si è riuscito ad opporre alla cessione di Duvan Zapata alla Roma, ha cominciato un’opera di rinnovamento e ringiovanimento della squadra, per cui il tempo di Luis Muriel a Bergamo potrebbe essere finito. Contare sul colombiano in gruppo potrebbe essere una soluzione interessante per diversi club di Serie A, e fra questi figura il Milan di Stefano Pioli.

Nelle prime due giornate di campionato, Olivier Giroud ha già segnato tre reti dimostrando di essere in uno stato di forma di grazia. Tuttavia per mantenerlo tale il più a lungo possibile, ci sarà bisogno di un’alternativa per rifiatare nei momenti necessari e perciò potrebbe essere interessante il giocatore dell’Atalanta, il cui contratto con la Dea scadrà proprio a giugno 2024.

Luis Muriel in uscita dall’Atalanta: può pensarci la big di Serie A

Sfumata la possibilità di arrivare ad Alvaro Morata e altri profili affini seguiti, il Milan può tornare in questa settimana su Luis Muriel. Non sarebbe stato il profilo prioritario, ma quello perfetto per un affare last minute che consente di non avere spazi vuoti in organico. Tuttavia, sul colombiano c’è anche il Monza, alla ricerca con urgenza di un attaccante.

Il nome principale sulla lista dei brianzoli era proprio quello di un giocatore del Milan, ovvero Lorenzo Colombo. L’agente è stato in sede per trovare la quadra, ma i rossoneri temporeggiano capendo se potranno sopperire all’assenza.

Perciò alla fine dei conti, se non convincesse l’opzione Muriel, l’attaccante dell’Atalanta diventerebbe un profilo ideale proprio per il Monza. L’Atalanta ha mostrato disponibilità a trattarne la cessione, sebbene stia cercando prima di capire se vi sarà o meno l’assalto a uno dei suoi bomber principali da parte di altri club. In tal caso, Luis Muriel resterebbe per evitare di svuotare di opzioni il reparto offensivo. Un gioco delle parti che potrebbe protrarsi fino a metà settimana.

