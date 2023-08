Affare Juventus-Barcellona: trattativa in dirittura d’arrivo

La sinergia prolifica tra Barcellona e Juventus potrebbe avere luogo ancora una volta. In questo caso il colpo arriverebbe dalla difesa

Il reparto difensivo della Juventus ad oggi si trova in una forte situazione di emergenza. Il pacchetto arretrato sarà da rinnovare in tutto e per tutto, e per ripartire con le premesse migliori ci si potrà affidare ad un nome che in passato era già stato menzionato. Si tratta di un giocatore di esperienza, di caratura e con qualità importanti.

Ha vestito anche la maglia del Barcellona, e dopo un’esperienza non certo felice in Premier League sembra sia ufficialmente pronto al riscatto. I bianconeri non vedono l’ora di accoglierlo nella loro rosa, con la speranza che possa vivere un percorso simile a quello dei suoi ipotetici predecessori. Allo stato attuale la difesa della squadra di Allegri è composta essenzialmente da pochi elementi, soprattutto per quanto concerne l’area centrale.

La coppia di centrali formata dai due brasiliani Bremer e Danilo avrà per forza di cose bisogno di un rinforzo. Bonucci è in uscita e Rugani ad oggi non è affatto un titolare in grado di garantire affidabilità. Insomma, servirà mettere mano alla lista della spesa, per riuscire a cavare qualche ragno dal buco. Il primo nome che è stato fatto è quello del difensore centrale francese Lenglet, precedentemente in forza al Tottenham.

Tuttavia il suo rendimento nel campionato inglese non ha convinto chissà quanto, generando forti perplessità a livello generale. Classe 1995, il francese si tratta di un difensore forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Grazie ai suoi 186 centimetri di altezza è in grado di svettare su qualsiasi palla alta, riuscendo quasi sempre a porsi tra la palla e l’attaccante con efficacia. Recentemente si è fatto notare soprattutto per disattenzione difensive e quindi la Juve valuta attentamente prima di sferrare l’affondo.

Lenglet in direzione Torino?

Lenglet a quanto pare potrebbe dirigersi verso Torino a breve. L’interesse che i bianconeri hanno dimostrato nei suoi confronti è emerso qualche settimane fa, e il club blaugrana potrebbe essere aperto molto volentieri ad una cessione eventuale.

Sperando ovviamente che le cifre proposte dai bianconeri siano in linea con gli obiettivi di mercato dei catalani. Catalani che si trovano in un forte momento di difficoltà economica, cosa che li costringe dunque a monetizzare il più possibile. Talvolta, anche accettando condizioni che non sarebbero soddisfacenti appieno. I tifosi si augurano ovviamente che sia questo il caso.

