Capolavoro Juve, Giuntoli anticipa mezza Europa: rinforzo da sogno in attacco

Capolavoro Juve, Giuntoli anticipa mezza Europa. Il direttore tecnico bianconero lavora per l’ultima settima del mercato in corso e per quello del prossimo anno.

Il 1° settembre, quando l’orologio del mercato scandirà la fine della sessione estiva, una domanda prevarrà su tutte le altre: quanto c’è stato di Cristiano Giuntoli nel mercato della Juventus? La domanda delle cento pistole.

La sessione di mercato che sta per concludersi è stata indubbiamente una della più difficili degli ultimi anni in casa Juventus. L’esclusione dalle coppe per la vicenda plusvalenze ha eliminato, di colpo, i proventi della Champions League, da sempre fonte di fondamentali risorse. Al contempo, la cassaforte della proprietà si è chiusa non elargendo nemmeno un centesimo di euro per coprire l’emergenza.

I mancati introiti, pari a non meno di 100 milioni di euro, si sarebbero quindi dovuti reperire attraverso drastici tagli, ovvero cessioni e taglio del monte-ingaggi. Il grande lavoro di Giuntoli, e del suo braccio destro, Giovanni Manna, è stato quasi completamente dedicato a questo compito, peraltro non facile. Ma qualcosa del modus operandi di Giuntoli si è, qua e là, intravisto.

L’acquisto del difensore centrale uruguaiano, Facundo Gonzalez, classe 2003, già andato in prestito alla Sampdoria di Andrea Pirlo, rappresenta un colpo in stile-Giuntoli. Giovane di grande prospettiva a costi assai contenuti, nella speranza che si riveli un crack. E un possibile crack il direttore tecnico della Juventus lo ha tempo nella sua personalissima lista. E’ un attaccante e il suo nome è Jonathan David.

Jonathan David, classe 2000, è il centravanti del LOSC Lille e della nazionale canadese. Un profilo di attaccante che ha sempre intrigato non poco il direttore tecnico della Juventus. Giuntoli ha già avuto contatti con il club transalpino per parlare del giovane attaccante, ma al momento non vi erano i presupposti per una trattativa.

Il Lille ha sempre valutato il suo giovane campione non meno di 50 milioni euro. Tale elevata quotazione deriva, in parte, anche dal contratto che l’attaccante ha in essere con il suo club e la scadenza dello stesso datata 30 giugno 2025. Se quest’anno non vi sono possibilità di chiudere la trattativa per l’elevata richiesta del Lille, Giuntoli prepara il terreno per un possibile attacco il prossimo anno.

Nel 2024, a solo un anno dalla scadenza il Lille potrebbe decidere di abbassare notevolmente le sue richieste economiche per David, per non correre il rischio poi, nel 2025, di vederlo andar via a parametro zero.

L’idea Jonathan David rappresenta al meglio il Giuntoli-pensiero. Il dirigente bianconero sa bene che dovrà battagliare contro un cospicuo numero di concorrenti. Il mercato della Juventus, così come Giuntoli, quest’anno sono stati altro poiché hanno dovuto inseguire altro.