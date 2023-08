Svolta Juventus: addio con la risoluzione!

Svolta in casa Juve: uno dei giocatori fuori rosa sarebbe molto vicino all’addio con la risoluzione del contratto.

I bianconeri sono impegnati con le cessioni e con la soluzione per i giocatori finiti fuori rosa: vicina una rescissione.

Il campionato della Juve è iniziato nel migliore dei modi grazie alla vittoria netta ottenuta con l’Udinese. Le reti di Chiesa, Vlahovic e Rabiot hanno fatto la differenza e hanno dimostrato, come testimoniato dai giocatori, come il nuovo atteggiamento sia più offensivo rispetto ad un anno fa. Nel frattempo, però, si pensa anche al mercato, in particolar modo a quello in uscita.

Come ben noto, infatti, ci sono alcuni giocatori fuori rosa e la dirigenza sta cercando una soluzione che possa accontentare tutti: uno degli esuberi sarebbe molto vicino alla risoluzione del contratto. Il calciomercato della Juve non è stato molto attivo. L’unico volto nuovo dalle parti di Vinovo, infatti, è quello di Weah, che si è già preso la fascia destra dopo un buon precampionato.

Juve, addio con risoluzione: intesa vicina

All’americano si aggiunge anche Cambiaso, che è tornato a Torino dopo il prestito al Bologna della passata stagione: Allegri si fida di lui e lo ha schierato da titolare a Udine venendo ripagato da un’ottima prestazione. Più movimentato, invece, è stato il fronte delle uscite. Come ben noto, infatti, erano presenti, e lo sono tutt’ora, molti esuberi all’interno della rosa.

Alcuni sono già stati ceduti, come per esempio Zakaria, Pellegrini o Rovella, mentre altri sono ancora in cerca di una sistemazione. Tra questi c’è Bonucci, l’escluso eccellente, che sta parlando con l’Union Berlin per un trasferimento in Germania. Un altro nome, invece, è quello di Pjaca.

Il croato è arrivato alla Juve dopo una battaglia sul mercato con Milan, Inter e Napoli nell’estate del 2016. Il suo talento non è mai sbocciato realmente e i prestiti a Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ed Empoli non hanno cambiato la situazione. Ora per lui potrebbe aprirsi una nuova porta che lo porterà lontano da Torino definitivamente.

Secondo varie indiscrezioni, infatti, il Karagumruk sarebbe sulle sue tracce e starebbe cercando una soluzione per ingaggiarlo. La Juve potrebbe anche optare per la risoluzione del contratto per lasciarlo libero di firmare con il club turco: le parti sono al lavoro in questi giorni, ma la sensazione è che Pjaca sia ormai vicinissimo all’addio.