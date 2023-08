Vlahovic via per un’offerta irrinunciabile, annuncio ufficiale in diretta

Arrivano le dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi: offerta super per il cartellino di Dusan Vlahovic.

Sono stati due anni decisamente difficili quelli vissuti dalla Juventus e dallo stesso Massimiliano Allegri. I risultati sono mancati, il gioco continua a latitare ed intanto le avversare della ‘Vecchia Signora’ si sono abbondantemente rinforzate. Il ‘Conte Max’ ha finito per ricevere una conferma quasi obbligata da parte dei vertici bianconeri, visto che il ricco contratto (9 milioni a stagione) firmato dall’allenatore sarà valido fino all’estate 2025. In tal senso, il calciomercato estivo ha già riservato molti cambiamenti al gruppo del tecnico livornese.

Via pilastri come Cuadrado e Di Maria, adesso il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà darsi da fare per ultimare le operazioni in entrata al photofinish. Timothy Weah, nonostante le eccellenti premesse mostrate durante le amichevoli estive, non potrà certamente bastare. Ma intanto le primissime e gradite conferme sono arrivate proprio dal primo successo in campionato, una gara senza storia in casa dell’Udinese. Lo 0-3 ai friulani è giunto grazie ai gol di Chiesa, Vlahovic e Rabiot.

Se per quanto concerne il talento francese i dubbi sul futuro non esistono, visto anche il recente rinnovo fino all’anno prossimo, diverso è il discorso riguardante i due attaccanti. Per Federico Chiesa le porte dell’addio, al momento, appaiono più lontane che mai. Ma senza un prolungamento nei prossimi mesi, l’ex Fiorentina potrebbe finire ben presto sul mercato. Il cruccio più grande della ‘Vecchia Signora’ rimane, però, Dusan Vlahovic. Il serbo, giunto a Torino per oltre 80 milioni di euro nel gennaio 2022, ha deluso le aspettative e potrebbe – a sorpresa – dire addio all’ultimo secondo.

Addio Vlahovic: annuncio bomba

A parlare della situazione è stato il noto giornalista de ‘La Stampa’, Antonio Barillà, che ha parlato ai microfoni di ‘TV PLAY‘ durante una diretta sul canale Twitch. Proprio il reparto avanzato della ‘Vecchia Signora’ è al centro del dibattito, con il giornalista che ha parlato sì di Lukaku ma soprattutto di Dusan Vlahovic.

Un futuro ancora da decifrare quello del talento serbo che, a conti fatti, ha già risposto sul campo. Ma nonostante la buona prestazione con l’Udinese e la rete su rigore, la sua partenza per Barillà appare come un’ipotesi assai concreta. “Se dovesse arrivare una proposta importante, con la possibilità di prendere un sostituto che lasci intatte le ambizioni della squadra, allora l’affare si farà“.

Uno scenario decisamente ben delineato quello dalla nota firma che apre ad una possibile partenza al photofinish dell’ex bomber della Fiorentina. Se dovesse arrivare una proposta che soddisfi le richieste economiche della Juventus, allora la partenza sarebbe assolutamente probabile. Vlahovic, nella sua ultima stagione in quel di Torino, ha segnato 14 gol e firmato 4 assist vincenti nelle 47 presenze complessive concessegli da Allegri.