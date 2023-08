‘Asse’ Inter-Bayern: terzo affare da 70 milioni

Dopo Yann Sommer e Benjamin Pavard, l’Inter e il Bayern Monaco potrebbero rendersi protagonisti di un nuovo super affare da 70 milioni

Durante la sessione estiva di calciomercato in corso, l’Inter ha dovuto affrontare una situazione particolare che ha complicato un po’ i piani della dirigenza nerazzurra. Il riferimento, ovviamente, è alla vicenda riguardante il futuro di Romelu Lukaku, il cui futuro sarà in Italia probabilmente ma non in maglia nerazzurra.

Il belga ha aperto fortemente all’ipotesi di un trasferimento in bianconero alla corte di Massimiliano Allegri, ragion per cui la ‘Beneamata’ si è poi convinta ad abbandonare definitivamente la pista in argomento, anche per via del comportamento del centravanti ex Manchester United ritenuto molto scorretto dalla compagine interista. Nonostante ciò niente Juve per Lukaku con il Chelsea che non ha trovato accordi con il club bianconero.

Alla fine si è scelto di riportare a Milano l”ex Marko Arnautovic al Bologna e c’è stato il clamoroso ritorno di Alexis Sanchez con Correa finito al Marsiglia. Non solo il reparto offensivo però, l’Inter sta concentrando le proprie forze pure sulla difesa. In tal senso, a meno di clamorose sorprese, il club lombardo si appresta ad accogliere Benjamin Pavard, erede designato di Milan Skriniar.

Il difensore francese non voleva più proseguire la propria carriera nelle fila del Bayern Monaco, ragion per cui ha accolto con grande entusiasmo l’interesse della ‘Beneamata’. Si tratta di un profilo indubbiamente più che valido, che potrebbe dare un contributo assai significativo alla causa interista.

Calciomercato Inter, il titolarissimo di Inzaghi al Bayern Monaco: suggestione da 70 milioni

Sempre dal Bayern Monaco, inoltre, l’Inter si è assicurata le prestazioni dell’esperto Yann Sommer, approdato alla corte di mister Simone Inzaghi al fine di sostituire André Onana, passato al Manchester United. Dunque, spetterà allo svizzero, una pedina di grande affidabilità, proteggere la porta nerazzurra nei mesi a venire. Un vero e proprio asse di mercato quello tra Inter e Bayern Monaco, che potrebbe non essere finito qui.

Entrando più nello specifico, il club bavarese potrebbe convincersi a tentare l’assalto a Nicolò Barella durante la prossima estate. L’ex Cagliari rappresenta uno dei centrocampisti più forti d’Europa e vanta ancora dei margini di miglioramento, data l’età non avanzata (26 anni).

Insomma, assicurarsi le sue prestazioni strappandolo all’Inter non sarebbe affatto male. Il Bayern Monaco potrebbe pensarci più concretamente, avanzando in futuro una super offerta da 70 milioni di euro. Cifra importante, che sicuramente farebbe tentennare i nerazzurri.

Ad ogni modo, i milanesi potrebbero rilanciare chiedendone 80-90. Il Bayern è una società molto ricca e l’affare Kane ha dimostrato che quando i bavaresi vogliono fortemente un calciatore, sono disposti a sborsare anche cifre da capogiro. Situazione da monitorare in ottica futura.