Ultim’ora, lo soffiano all’Inter: esulta la Juventus

Non si placa la rivalità tra Inter e Juventus, il mercato è ancora aperto ed i bianconeri sperano nel colpo di coda.

Hanno vinto entrambe alla prima uscita, Juventus ed Inter, eterne rivali anche sul mercato. Normale che lo sia perché entrambe le società vogliono lottare per gli stessi obiettivi e cioè la vittoria dello scudetto e magari anche della coppa nazionale. Risaputo però che almeno per quest’anno i bianconeri non potranno giocarsi una possibilità in Europa mentre i nerazzurri vorrebbero tornare a vivere il sogno della finale che oggi ancora scotta.

Forse sono i nerazzurri ad aver ormai completato il mercato con l’arrivo del classe ’96, Benjamin Pavard, mentre Allegri potrebbe sperare in qualcosina in più anche se con i suoi giovanissimi ha già battuto l’Udinese. E sono buone le notizie che proprio in casa bianconera, arrivano dall’estero. Le stesse potrebbero poi far arrabbiare proprio la società milanese. Vediamo perché.

Lo soffiano all’Inter, esulta la Juve

C’entra indirettamente con il calciomercato italiano, quello della Premier League. Filtrano notizie su un possibile avvicinamento del Chelsea per Folarin Balogun, attaccante che attualmente gioca con i rivali dell’Arsenal. I Blues hanno già vissuto l’impatto col campionato pareggiando in casa col Liverpool e poi perdendo con il West Ham.

Forse per questo in società hanno immaginato di dover ancora intervenire sul mercato andando proprio a chiedere ai Gunners il ventiduenne che costerebbe intorno ai 50 milioni di sterline. Questo vorrebbe dire innanzitutto che Balogun, accostato anche all’Inter ad inizio mese, non arriverebbe al San Siro e non solo questo.

Un possibile arrivo in attacco in casa Chelsea, vorrebbe infatti dire anche che si potrebbe ritenere libero, Romelu Lukaku, 30 anni. Ormai sembra più che impossibile una sua terza avventura in casa Inter, ma come è ben noto, ci starebbe provando da tempo proprio la Juventus. Ecco perché in questo duello tra rivali stavolta potrebbe sorridere la società piemontese.

Il belga spererebbe sicuramente in un arrivo per quanto riguarda il pacchetto avanzato per liberarsi definitivamente dal Chelsea, squadra dove ormai è sicuro di non trovare spazio. La punta centrale belga è ormai ufficialmente fuori rosa avendo saltato le prime due uscite ufficiali della stagione e non per motivi fisici. Ad ostacolare un suo possibile ritorno in Italia ora potrebbe esserci a sorpresa proprio lui, Dusan Vlahovic, che intanto fa gol per i bianconeri. Su Lukaku ci sarebbero però anche Tottenham e Al Hilal.