Jerome Boateng sbarca in Serie A: affare a parametro zero

Jerome Boateng potrebbe essere il colpo a sorpresa negli ultimi giorni di mercato, il tedesco arriverebbe in difesa con la sua esperienza.

Il fratello d’arte è pronto a un approdo nel calcio italiano, di certo è un elemento che può dire ancora la sua nonostante l’età. Un’avventura stimolante, quindi, per dimostrare di essere ancora un calciatore determinante.

Le vie del mercato sono spesso infinite e in Serie A la fantasia per trovare delle alternative importanti non manca. Soprattutto in difesa, dove i gol presi continuano a esser sempre troppi e ci sarà bisogno di rivedere i meccanismi dell’intero reparto.

L’ultima idea è di andare sui parametri zero, dove c’è un elemento che è pronto a giocare in Italia con determinazione e carica agonistica. Jerome Boateng da svincolato sarebbe l’ideale al centro della retroguardia, la sua esperienza non è roba da poco e anche in Italia potrebbe dire la sua.

Boateng in Serie A, affare vicino

Il difensore centrale ha fatto la storia nella nazionale tedesca e nel Bayern Monaco, giocando poi negli ultimi anni nel Lione, ma non senza grandi soddisfazioni. Ora è a parametro zero e non vuole gettare la spugna, o trasferirsi nel campionato arabo: non cerca soldi, ma ha voglia di sentirsi protagonista in un progetto stimolante. Così, ecco come sta maturando un’idea importante per i prossimi giorni: Jerome Boateng al Napoli.

L’idea sta maturando, come riporta CalcioNapoli24 è un elemento che potrebbe dare ancora molto in un contesto stimolante. Sarebbe il centrale perfetto, da prendere per aumentare l’esperienza in campo europeo e far crescere, al contempo, anche i giovani della rosa. Diventerebbe anche una sorta di tutor per Natan, andando subito in campo e dandogli le basi per farlo maturare in un contesto come il grande calcio europeo che non perdona gli errori.

Il difensore sarebbe ben felice di arrivare in Italia, in un torneo dove ha militato anche suo fratello Kevin Prince. Quest’ultimo è stato protagonista con il Milan nello scudetto del 2011, poi è calato vistosamente con comparsate anche al Sassuolo e al Monza in Serie B. Jerome, al contrario, è ancora un calciatore che sta sul pezzo, forte fisicamente e soprattutto ben capace di reggere gli urti della difesa del Napoli. A 35 anni può fare una scelta di vita, accontentandosi di 2,5 milioni di euro per giocare con i campioni di Italia.