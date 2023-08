Il Milan chiude col botto, l’ultimo colpo arriva dalla capitale: che nome

Il calciomercato del Milan è pronto a chiudersi con il botto finale: il nome dell’ultimo colpo dei rossoneri è importantissimo.

Manca appena una settimana alla fine del calciomercato e tutte le squadre di Serie A sono pronte a sfruttare le ultime occasioni per rinforzarsi. Una di queste è senza dubbio il Milan che, nonostante i nove acquisti ufficializzati finora, non ha intenzione di fermarsi qui.

Alcuni di questi, su tutti Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, si sono già messi in mostra nella prima uscita stagionale contro il Bologna entrando di diritto nel cuore dei tifosi rossoneri. Altri come Okafor e Chukwueze non hanno invece ancora avuto modo di esprimersi a sufficienza, ma sono pronti a farlo a partire dalla prossima sfida a San Siro contro il Torino. Nel frattempo la dirigenza sta continuando a lavorare fuori dal campo.

L’esigenza principale di Furlani e Moncada, oltre che di Pioli, è quella di liberarsi di alcuni esuberi che non fanno più parte del progetto tecnico come Caldara, Ballo-Touré, Saelemaekers e Origi. Se poi per il terzino sinistro si valuterà se affondare su Calafiori o puntare su una soluzione interna come Florenzi o Bartesaghi, l’ultimo colpo di mercato in entrata dovrebbe essere un giovane attaccante con il compito di vice-Giroud.

Trattativa concreta, il Milan ci crede: ecco i dettagli

I piani del Milan sono chiari: cedere per un’altra stagione Lorenzo Colombo in prestito e prendere un futuro crack del calcio mondiale. Per questo motivo ormai da tempo si sta sondando il terreno con il PSG per portare in rossonero Hugo Ekitike. Con l’imminente arrivo di Kolo Muani sotto la Torre Eiffel infatti l’attaccante classe 2002 avrebbe sempre meno spazio per mettersi in mostra e per questo starebbe spingendo per andarsene.

La dirigenza rossonera conosce molto bene il giocatore tanto da aver mostrato interesse nei suoi confronti già ai tempi del Reims. Per questo motivo in questi giorni sono andati in scena i primi contatti tra i club che stanno ragionando sulla base di un prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Una formula che sarebbe vantaggiosa per il Milan che potrebbe valutare Ekitike per una stagione prima di decidere se investire o meno su di lui.

Se la trattativa per l’attaccante francese non dovesse andare in porto, i rossoneri avrebbero due alternative. La prima è quella di tenere e dare fiducia a un giovane come Colombo che ha tanta voglia di mettersi in mostra; la seconda è invece quella di puntare su una delle due piste sondate finora: Armando Broja del Chelsea o Luka Jovic della Fiorentina.