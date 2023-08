Juventus, te lo ricordi: sarà il nuovo ct della Nazionale

Con la Juventus l’esperienza non è stata delle migliori, ma ora l’ex giocatore sarà un commissario tecnico.

La sua parentesi di soli sei mesi alla Juventus spesso è dimenticata. Sembra quasi una decisione selettiva della memoria, perché – considerato il prosieguo brillante della sua carriera – è difficile credere come l’attaccante abbia fatto flop in Italia. Si tratta della stagione del 1999 e il protagonista in questione è un francese.

Non uno qualunque, bensì Thierry Henry. Divenuto un’icona dell’Arsenal ma anche un eccellente ricordo del Barcellona, l’ex calciatore ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2014, dopo un trasferimento fruttuoso in MLS ai New York Red Bulls. Spesso si evita di menzionare il suo passaggio in bianconero, che risale ai principi della carriera quando lasciò il Monaco per l’esperienza in Serie A, sulla base di circa 10 milioni di euro.

Sei mesi davvero difficili perché i bianconeri venivano da un nono posto in classifica e non riuscirono ad andare oltre il sesto. Inoltre, a Thierry Henry non si riusciva a trovare una collocazione che fosse realmente adatta alle caratteristiche. Con Marcello Lippi fu schierato da centravanti ma col contagocce. Quando l’ex Ct fu esonerato, al suo posto sopraggiunse Carlo Ancelotti che lo vedeva ala sinistra. Una posizione che col tempo riuscì a fare sua e a conquistare il pubblico, ma l’idillio fu interrotto da alcune divergenze con i dirigenti bianconeri e fu ceduto, dopo la breve parentesi, all’Arsenal. A suo malincuore.