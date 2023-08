Alessia Marcuzzi senza freni: il costume è un filo

Quel costume fa vedere proprio tutto ed i fan restano di nuovo a bocca aperta a causa sua: Alessia Marcuzzi rovente.

Di anni ne sono passati dai suoi esordi, ma la bellissima Alessia Marcuzzi resta sempre uno dei maggiori sex symbol dello spettacolo italiano. La meravigliosa conduttrice romana ha da sempre un viso bellissimo ma anche un fisico pazzesco che con il passare degli anni non è cambiato neanche di un millimetro. Sempre pazzesca.

Tanto da far innamorare generazioni di uomini, da chi la seguiva nelle prime trasmissioni tv a chi oggi la segue con mezzi più moderni, sui social. Pensate che la classe ’72 che in passato ha condotto anche il Grande Fratello, ad oggi vanta un numero impressionante di follower Instagram: 5,5 milioni.

Che perizoma! Marcuzzi boom

Ovviamente basta guardare qualche vecchio post della stupenda attrice ed ex modella per capire come mai un numero così alto di seguaci. Ma in fondo c’è anche ben poco da spiegare se le misure che presenta questa splendida ragazza sono 100-60-95. E chi ha la fortuna di ricordare i suoi calendari tra cui quello di Max, sa bene di cosa parliamo. Ovviamente però la bella Alessia non ha contato sempre e solo sulla bellezza, la sua carriera lo testimonia.

La splendida romana ha fatto di tutto ma in pochi ricordano le prime prove superate benissimo, da attrice. Il primo film in cui compare la Marcuzzi? Risale al 1994 ed è Chicken Park. Ma lei ha recitato anche in diverse serie tv tra cui i meno giovani la ricorderanno in Carabinieri, Camera Cafè, Un amore di strega o anche nella più recente, Così fan tutte. Se invece volete ammirarla oggi conviene collegarsi con i canali Rai dove tra gli altri programmi è alla conduzione anche di Boomerissima.

Oppure potete sempre contare su Instagram, dove da poco la splendida ex modella ha postato la foto che vedete qui in alto. Pazzesco il fisico, come sempre, Alessia si rilassa in barca con un costume molto permissivo. Per la gioia ovviamente dei fan che possono anche stavolta ammirare le curve pazzesche della meravigliosa conduttrice.

Le gambe dell’ex modella sono come sempre davvero incredibili, sempre perfette negli anni. Il costume però è un perizoma davvero molto stretto e così se la vista va sul perfetto lato B della cinquantunenne non possiamo farcene una colpa. Alessia sa sempre come attirare l’attenzione e prendersi qualche like in più, complimenti a lei.