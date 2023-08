Antonella Fiordelisi, dettaglio a dir poco bollente: spunta il like di un campionissimo

Altro colpo di scena sentimentale nella vita di Antonella Fiordelisi che sembra aver attirato le attenzione di un famoso calciatore.

L’anno non è ancora finito ma il 2023 può già dire di aver trovato il personaggio del momento, il suo nome è Antonella Fiordelisi e di recente il pubblico di tutta Italia ha potuto conoscerla da vicino seguendo la sua avventura all’interno della casa più famosa d’Italia. Avventura al Grande Fratello Vip per l’influencer tra le più famose quando si tratta di ricevere apprezzamenti da parte di grandi campioni.

Proprio durante l’ultima stagione del reality show più famoso del Bel Paese la modella ha rivelato alcuni particolari piuttosto piccanti circa la sua vita sentimentale. Pare infatti che tra i suoi tanti spasimanti non sia mancato Francesco Totti, ex capitano della Roma che dopo la rottura con la sua ex moglie Ilary Blasi che avrebbe chiesto all’influencer salernitana di uscire.

Oltre al ex giallorosso la starlet, secondo diverse fonti, avrebbe avuto un flirt anche con Nicolò Zaniolo e Gonzalo Higuain. Intrighi che hanno fatto parlare il pubblico per intere settimane ma che sembrano destinati ad essere scavalcati da quello che vedrebbe la star dei social vicina ad un altro campione. C’è un nuovo calciatore che sembra avere perso la testa per la bellezza della Fiordelisi.

Il campione pazzo di Antonella Fiordelisi: ecco di chi si tratta

Più di un milione e mezzo di followers sui social per Antonella Fiordelisi che a soli 25 anni sembra già destinata ad avere una carriera di successo, nel campo della moda e non solo. In mezzo a tutte quelle persone che ogni giorno seguono l’influencer sui social non mancano personaggi famosi appartenenti al mondo dello sport e delle spettacolo, sia italiani che stranieri.

L’ultimo a cui è iniziata a girare la testa per la modella pare sia Iker Casillas. Ex portiere del Real Madrid e della Spagna che in carriera ha avuto il piacere di vincere qualsiasi tipo di trofeo e secondo diverse indiscrezioni da qui in futuro vorrebbe conquistare un altro importante obiettivo: attirare a sé le simpatie della Fiordelisi.

In questi giorni l’ex marito della giornalista Sara Carbonero pare infatti aver inondato di likes il profilo della showgirl originaria di Salerno che sa davvero come essere irresistibile. Se i due abbiano già avuto dei contatti è ancora troppo presto per dirlo, la cosa certa è che l’ex portiere campione del mondo sembra intenzionato a non voler passare inosservato agli occhi dell’affascinante Fiordelisi.