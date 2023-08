Cancelo-Serie A, affare last minute: ecco dove giocherà

Si spalancano di nuovo le porte della Serie A per Joao Cancelo: operazione last minute. Ecco dove giocherà il laterale lusitano

A volte ritornano. Sì, proprio così. Se alcune stelle della nostra Serie A (Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic) hanno deciso di abbandonarla per proseguire le loro carriere nel nuovo Eldorado calcistico, la Saudi Pro League, altre potrebbero tornare a giocare nel nostro campionato.

Si avvicina sempre più la chiusura dell’attuale sessione di calciomercato, ragion per la quale gli uomini mercato dei club spingono il piede sul pedale dell’acceleratore per piazzare il colpo prima del gong finale.

E tra gli affari last minute potrebbe esserci anche l’operazione per riportare nella nostra Serie A Joao Cancelo, al momento in forza al Manchester City e con un passato nelle file della Juventus e dell’Inter. Dunque, è al crepuscolo l’avventura di Joao Cancelo con la maglia dei Citizens. Per il laterale portoghese potrebbero di nuovo spalancarsi le porte della Serie A.

Cancelo, affare last minute: Barcellona sempre in pressing per portarlo subito in Liga

In realtà, la possibilità di rivedere l’ex bianconero e nerazzurro in azione nel nostro campionato è molto remota. Anzi, è impossibile che il portoghese possa indossare la casacca di un club della nostra Serie A. Infatti, il Barcellona è sempre in pressing sul Manchester City dell’ex Pep Guardiola per portare al Camp Nou il laterale lusitano. Ebbene, a breve ci sarà, secondo quanto scrive il quotidiano sportivo catalano ‘Mundo Deportivo’, la fumata bianca.

I catalani e i Citizens hanno trovato l’accordo per il trasferimento del laterale lusitano alla corte di Xavi Hernandez in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Dunque, è l’ex ‘cerebro‘ del Barcellona degli anni d’oro di Guardiola e della Nazionale spagnola a spuntarla nel braccio di ferro con il nuovo Direttore sportivo catalano, Deco. I due, secondo quanto riportato dai media iberici, sono entrati in collisione sulla scelta del nuovo rinforzo per l’out di desta della difesa.

Non è mistero che il portoghese Joao Cancelo sia sponsorizzato e fortemente voluto dal tecnico blaugrana mentre Deco ha spinto a lungo per lo sbarco in Catalogna del più giovane e di prospettiva Ivan Fresneda del Valladolid. Orbene, dopo il trionfo dei suoi ragazzi nel match di Liga contro il Cadice, arrivato solo nel finale grazie agli acuti di Pedri e Ferran Torres, Xavi vince anche il braccio di ferro con il direttore sportivo Deco dimostrando che, esattamente come quando dettava legge in mezzo al campo, a comandare in casa Barcellona è sempre lui anche adesso che non è più il padrone del centrocampo blaugrana.