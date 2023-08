Serie A: colpo last minute, Baschirotto in una big

Federico Baschirotto in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe andare in una big. Una situazione da tenere in considerazione a partire da lunedì.

Nonostante i diversi interessamenti, ad oggi Federico Baschirotto è rimasto al Lecce, ma per lui negli ultimi giorni della sessione estiva ci potrebbero essere dei risvolti mai presi in considerazione.

Una big sta valutando con molta attenzione il suo profilo e c’è già il sì di Baschirotto. Operazione di calciomercato che potrebbe concludersi davvero negli ultimi giorni di questo calciomercato. Da lunedì il tutto potrebbe entrare nel vivo considerando che il centrale si candida ad essere uno dei possibili colpi last minute della sessione.

Calciomercato: Baschirotto in una big, c’è il sì del calciatore

Il profilo di Baschirotto è sempre stato seguito con attenzione da diverse squadre, ma le richieste del Lecce, almeno fino a questo momento, non hanno mai permesso di far entrare nel vivo le trattative. Ora negli ultimi giorni la situazione potrebbe cambiare conoscendo anche la volontà da parte del diretto interessato di fare un salto di qualità e ambire a traguardi importanti. Non si tratta di un qualcosa che si risolverà in davvero poco tempo, ma da lunedì il tutto potrebbe entrare nel vivo.

Secondo quanto riferito da FcInterNews, vista la situazione complicata per Pavard, all’Inter è stato offerto Baschirotto in questi ultimi giorni di calciomercato. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione da lunedì visto che al momento l’obiettivo numero uno è Pavard. In caso di fumata nera, la situazione potrebbe cambiare e il leccese si candida ad essere il favorito numero uno.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro della situazione. Baschirotto punta al salto di qualità e l’Inter valuta la possibilità di regalarsi un colpo assolutamente low cost e per questo vedremo cosa succederà.

Mercato: Baschirotto proposto all’Inter

Federico Baschirotto è stato proposto all’Inter in queste ultime ore di calciomercato. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione soprattutto se Pavard non andrà a buon fine. In caso contrario sembra essere davvero complicato immaginare un trasferimento in nerazzurro del difensore del Lecce.

Poi naturalmente tutto può succedere e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più della situazione e capire dove andrà a giocare Baschirotto.