L’accordo totale rovina la Juve: addio scambio

Il mercato europeo, quello che conta, viaggia lontano dall’Italia eppure, a volte, può comportare anche conseguenze negative.

E’ iniziato il conto alla rovescia, pochi giorni alla fine del calciomercato per cercare di migliorare la Juventus. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono al lavoro, ma intanto il tempo passa. I nomi sul tavolo dei due responsabili del mercato bianconero sono ancora diversi e diversi sono i livelli di difficoltà. Holm, Berardi, Morata, Lukaku, Diarra, Thuram. Ogni desiderio ha costi e probabilità di realizzazione che sono in continua evoluzione.

Il poco tempo rimasto, comunque, non aiuta, e si sa quanto la fretta possa rappresentare la consigliera peggiore possibile. Ma se il mercato della Juventus è sempre strettamente vincolato alle cessioni che devono anticipare i possibili acquisti, in Premier League, dove ormai da anni il denaro non rappresenta più un problema, si fanno grandi affari tra grandi club dalle enormi disponibilità economiche.

Affari che però possono comportare conseguenze negative per le formazioni italiane. Ed è così che una trattativa in dirittura d’arrivo in Inghilterra può avere conseguenze devastanti in Italia, come per la Juventus. I nomi che circolano attorno alla Juve sono diversi ma è indubbio come Romelu Lukaku rappresenti, ancora adesso, un giocatore particolarmente attenzionato dai dirigenti bianconeri poiché, checché se ne dica, per il gigante belga alla Juventus non è ancora finita.

L’accordo totale rovina la Juve

Ma poi possono arrivare notizie che vanno a complicare i progetti sui quali si sta lavorando da mesi. La trattativa in corso tra l’Arsenal e il Chelsea per il trasferimento ai Blues dell’attaccante statunitense Folarin Balogun, potrebbe infatti ripercuotersi pesantemente sul mercato della Juventus. La trattativa tra i due storici club inglesi non è però semplice, dal momento che i Gunners valutano il loro giovane attaccante circa 50 milioni di sterline, valutazione ritenuta eccessiva da parte del Chelsea.

Secondo i Blues infatti, l’attaccante statunitense non vale più di 30 milioni di euro. La decisione del Chelsea di puntare dritto sull’attaccante dell’Arsenal è l’immediata conseguenza della volontà del club londinese di accantonare, definitivamente, la pista che porta a Dusan Vlahovic. Folarin Balogun, sotto contratto con l’Arsenal fino al 30 giugno 2025, avrebbe già trovato l’accordo economico con il Chelsea e pertanto, a questo punto, rimarrebbe da trovare soltanto l’intesa tra i due club.

La Juventus osserva, da lontano, fortemente interessata. Un interesse unito alla reale preoccupazione di veder saltare l’ipotesi di scambio Vlahovic-Lukaku. A quel punto l’unica opzione percorribile per la società bianconera rimarrebbe l’acquisto cash del centravanti belga. Ipotesi quanto mai remota, a meno di ricchi introiti cumulati attraverso diverse cessioni.