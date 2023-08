Ivana Knoll infiamma Mykonos: gambe e lato B da capogiro

Ivana Knoll per l’ennesima volta regala spettacolo, gli ultimi scatti da Mykonos sono fenomenali: visione con gambe e lato B in risalto.

L’onda lunga dei Mondiali di Qatar 2022, nel suo caso, non si è ancora esaurita, anzi è facile prevedere che nei prossimi anni Ivana Knoll manterrà un posto di rilievo nel cuore dei tantissimi ammiratori che si è guadagnata. La tifosa più iconica della rassegna iridata, entrata di prepotenza nell’immaginario collettivo grazie al suo fascino spaziale, è ormai una delle presenze più acclamate del web e anche in questi mesi estivi non si sta smentendo, come si poteva immaginare.

La modella e influencer croata di origini tedesche, 31 anni, è una celebrità assoluta ormai su Instagram, con quasi tre milioni e mezzo di followers. Da diverse settimane, i suoi scatti spopolano nella hit parade del web, Ivana passa da un posto all’altro ma i panorami più belli li offre sempre lei. Una serie di visioni incantevoli e super provocanti che mettono seriamente a rischio le coronarie e alzano le temperature come non mai.

L’abbiamo vista prima per diverse settimane a Ibiza, poi anche a Cannes e in Montenegro. Ora, per la parte conclusiva della bella stagione, ha scelto Mykonos per far risplendere tutta la sua sensualità incontenibile, celebrata da foto che catturano immediatamente l’attenzione.

Ivana Knoll, vestitino cortissimo e dalle trasparenze totali: si vede quasi tutto, i fan scatenano la corsa allo zoom

Sull’isola greca, l’abbiamo già ammirata a ripetizione in pose colossali in costume, di quelle che accendono sempre la passione e la fantasia. Ma anche con un look diverso, il risultato è sempre lo stesso e gli ammiratori quasi impazziscono di fronte a lei.

Ivana decide di mettersi in posa con un abbigliamento ultra seducente, niente bikini in questo caso ma un pazzesco vestitino a rete, cortissimo, che esalta gambe da infarto su tacchi altissimi e un lato B clamoroso. Il dettaglio che più di tutti risalta è come di fatto al di sotto dell’abito Ivana sia praticamente senza veli. E questo fa sì che per i fan la tentazione dello zoom sia più forte che mai. La successiva reazione è quella di ricoprirla di like e commenti a favore, un qualcosa che si ripete sotto ogni post. La cosa non sorprende, vista la bellezza prorompente che Ivana sa sprigionare.