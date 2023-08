Vestito bianco e scollatura maestosa: Elisabetta Gregoraci implacabile

Elisabetta Gregoraci ha ricordato a tutti il motivo per cui è così tanto seguita sui social. Tutti aspettavano di vederla ancora all’opera.

Lo scatto pubblicato da Elisabetta Gregoraci è stato a dir poco meraviglioso. Tutti i suoi seguaci sono accorsi sotto al post in questione per inondarla di lodi e complimenti, e lei non ha fatto altro che ringraziare tutti di buon grado. Un’altra forma di ringraziamento è quella di pubblicare altri post del genere, ma per questa prassi ci sarà tempo. Prima di procedere con il succo del discorso, vediamo insieme gli step più importanti della sua prolifica carriera come showgirl e icona del mondo dei rotocalchi.

La bella presentatrice classe 1980 ha avuto modo di compiere il suo esordio in giovanissima età. Più precisamente nell’annata del 1997, quando si è fatta notare al concorso di Miss Italia. Da quel momento in poi, tutta Italia l’avrebbe rivista tante altre volte in vesti piccanti. Ha avuto inoltre modo di fare l’attrice in un film di Carlo Vanzina, pochi anni prima del 2000. Successivamente a bussare alla sua porta è arrivata la televisione, con programmi del calibro di “Un medico in famiglia” e via discorrendo.

Per quanto concerne la conduzione, altra lieta parentesi della sua prolifica carriera, si possono citare nomi del tenore di “BravoGrazie” nei primi del 2004, passando poi per eventi molto più blasonati. Insomma, si può dire che a livello professionale per lei le soddisfazioni siano state tante. Ma non è affatto finita qui. La bella 43enne, infatti, è stata per lungo tempo sentimentalmente legata a Flavio Briatore, ai tempi direttore generale della Ferrari e della Renault. Nel 2017 i due hanno poi annunciato la loro separazione tramite un comunicato.

Elisabetta Gregoraci conquista tutti: fisico da top model

Questo le ha così permesso, tra i tanti flirt, di dedicarsi pienamente agli scatti sui social. Ottenendo ovviamente un successo senza precedenti. Il corpo di Elisabetta Gregoraci diviene sempre più bello con il passare del tempo. La bella showgirl ha deciso di mostrare ancora una volta a tutta la community come sia ancora tra le prime della classe senza compiere il benché minimo sforzo.

Questa è un’impresa eccellente, nella quale non tutte le sue colleghe sono riuscite ad eccellere. Nel corso della sua vacanza in Sicilia non sono ovviamente mancati gli scatti piccanti. Durante una cena ha messo in mostra il suo bel vestito bianco, con una scollatura talmente accecante che tutti i commensali presenti a tavola si sono dovuti coprire gli occhi.