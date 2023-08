Blitz per Vlahovic: prestito con obbligo

Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Torino bianconera: il top club ha già in mente l’assalto definitivo.

L’inizio è stato sicuramente convincente. La nuova stagione è cominciata all’insegna del successo, col sonoro 0-3 rifilato in scioltezza dalla Juventus di Massimiliano Allegri all’Udinese. La ‘Vecchia Signora’, dopo due annate assolutamente deludenti, è chiamata a rilanciarsi verso il vertice in ambito nazionale.

Niente Champions League, non quest’anno: ci sarà da lavorare per brillare, vincere e convincere. Ed in tal senso il calciomercato estivo che ha coinvolto la società piemontese ha riservato sorprese e potrebbe concederne delle altre da qui a fine mese. Gli addii di Juan Cuadrado e Angel Di Maria rischiano sicuramente di pesare nella gestione della stagione appena cominciata. Se per il colombiano l’erede è già arrivato – quel Timothy Weah che ha già fatto innamorare tutti a Vinovo – per il ‘Fideo’ ancora nulla, concretamente, si è mosso.

Si è parlato con insistenza di Domenico Berardi che, tuttavia, è stato tolto dal mercato dall’ad del Sassuolo Carnevali. Ed è così che, in attesa di eventuali colpi last minute che potrebbero rimpolpare la rosa di Allegri, vi è una questione decisamente spinosa che verrà risolta. In un modo o nell’altro. Si tratta di Dusan Vlahovic, che ha bagnato l’esordio stagionale in Serie A con un gol su calcio di rigore.

Juve-Vlahovic: ecco la proposta al photofinish

Il serbo, il cui feeling con il ‘Conte Max’ non è mai stato esaltante, in diverse occasioni si è ritrovato accostato a numerosi top club europei intrigati all’idea di farlo tornare a brillare dopo 18 mesi in ombra. Ci ha pensato il Chelsea, nell’ambito del suggestivo scambio con Romelu Lukaku che pare essere definitivamente sfumato. L’ex Fiorentina, prima dell’approdo di Kane dal Tottenham, è stato vicino anche al Bayern Monaco.

Ma c’è un club su tutti che pare destinato a fare un tentativo allo scadere del mercato estivo: l’Atletico Madrid. Diego Simeone, tecnico dei ‘Colchoneros’, sta tenendo d’occhio l’attaccante della Juventus in questa manciata di ore che ci separa dalla chiusura della sessione estiva. Simeone può tentare un approccio in prestito, con obbligo di riscatto legato alle presenze che il bomber accumulerebbe con la maglia dell’Atletico Madrid.

Circa 45 i milioni di euro che il club spagnolo metterebbe sul piatto ma – in tal senso – la Juventus sarebbe categorica. No secco: sarebbe praticamente impossibile rimpiazzare in tempi brevi Vlahovic, oltre al fatto che la valutazione del cartellino da parte della ‘Vecchia Signora’ è abbondantemente più elevata per evitare una rischiosa minusvalenza.