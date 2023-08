Allegri via, annuncio choc in diretta: terremoto Juve

Svolta clamorosa nel futuro di Massimiliano Allegri, ormai pronto a lasciare la Juventus: la clamorosa rivelazione.

La Juventus è partita con il piede giusto in campionato, battendo l’Udinese all’esordio sul terreno dei friulani con un secco 3-0. Le reti siglate da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (su rigore) e Adrien Rabiot hanno di nuovo generato un certo entusiasmo attorno ai bianconeri, vogliosi di riscatto dopo l’ultima stagione davvero molto complicata sia dentro che fuori dal campo.

Un successo che pare abbia leggermente smorzato anche i tanti commenti contro Allegri, aumentati a dismisura in questi mesi a causa delle prestazioni tutt’altro che soddisfacenti della Juventus. Sui social, infatti, è diventato virale l’hashtag #Allegriout e in tanti hanno sperato a un certo punto che il tecnico livornese accettasse le ricchissime offerte arabe (si è parlato di un triennale da 20 milioni di euro a stagione, ndr) e decidesse di interrompere anzitempo il suo contratto con la Signora.

Niente di tutto questo, dato che Allegri – che ha ancora due anni di contratto con Madama – ha scelto di rimanere sulla panchina della Juve per provare a riportare il club ai vertici del calcio italiano. Il primo passo è andato nella direzione giusta, ma è stato lo stesso Allegri nelle interviste post partita a riportare tutti con i piedi per terra, ricordando che è solo la prima gara e che molte cose vanno ancora migliorate.

Allegri lascia la Juventus: tifosi spiazzati, cosa succede

Ma quanto durerà davvero questa seconda esperienza di Allegri a Torino? Non sono in pochi a ritenere che senza le coppe la Juventus è chiamata a recitare un ruolo da grande protagonista in campionato. L’obiettivo dell’allenatore toscano potrebbe anche essere quello di riportare la Juve in vetta alla classifica finale e poi lanciarsi verso nuove avventure.

E’ quanto affermato anche da Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno e amico stretto dell’attuale coach bianconero. In un’intervista rilasciata ai microfoni della testata Tuttojuve.com, Spinelli ha elogiato la prestazione offerta dalla Juve nella prima gara a Udine ed è pertanto convinto che questo sarà l’anno del riscatto per la Signora.

Riscatto, secondo Spinelli, che cerca anche Allegri: per l’ex presidente del Livorno il tecnico lascerà la Juventus alla fine di questa stagione, con l’auspicio di essere riuscito a riportare lo scudetto a Torino. “Andrà via in Arabia, in America o dove sarà richiesto“, ha detto Spinelli a Tuttojuve.com, aggiungendo che già quest’estate il livornese ha avuto offerte ma ha scelto di restare per dimostrare il suo valore.