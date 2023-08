Roma, è sfida al Milan per il bomber: pronto l’assalto finale

La Roma è ancora a caccia di un attaccante da affiancare a Belotti. Gli occhi sono finiti su un obiettivo anche del Milan.

Il calciomercato è arrivato al rettilineo finale e le big italiane hanno ancora qualche movimento da fare. Diverse le lacune infatti da colmare e alcune squadre hanno addirittura ancora da chiudere colpi programmati da inizio sessione. È il caso per esempio della Roma.

Tiago Pinto non è stato certo fermo in questa sessione. Tanti i movimenti sia in entrata che in uscita. Hanno salutato giocatori giovani come Tahirovic e Volpato, ma anche un big come Ibanez. Addi che hanno permesso di sistemare il bilancio. Per Mourinho invece sono arrivati colpi comunque di spessore come N’Dicka e Aouar a zero. Gli ultime due innesti sono Renato Sanches e Paredes dal PSG.

Il tecnico portoghese quindi può essere soddisfatto, ma solo a metà. Manca infatti un tassello che ha chiesto fin dalla fine della stagione scorsa. Tammy Abraham infatti è andato ko nell’ultima giornata contro lo Spezia. Un grave infortunio al crociato che richiederà tempi anche più lunghi della media.

Sfida al Milan, ma la Roma ha una carta da giocarsi

Con la cessione di Shomurodov, ormai da tempo fuori dai piani Mourinho, è rimasto il solo Belotti a disposizione del club giallorosso. Svaniti vari obiettivi come Scamacca e Beltran, c’è stata la virata su Duvan Zapata. L’infortunio di El Bilal Tourè ha però bloccato il colombiano a Bergamo. Gli sforzi si sono così concentrati su Marcos Leonardo, a sua volta bloccato da un Santos invischiato nei bassifondi della classifica in Brasile.

C’è un’idea nuova, da sviluppare in questi ultimi giorni di mercato. Si tratta di Ekitike, attaccante del PSG e che non rientra nei piani dei francesi. Anche il Milan ha pensato a lui, ma l’organico rossonero potrebbe anche essere completo così vista la presenza di Okafor e Giroud. La Roma potrebbe invece sfruttare gli ottimi rapporti di Tiago Pinto con la dirigenza francese.

Si prospetta così la possibilità di un quarto affare in pochi mesi tra Roma e PSG. Dopo Wijnaldum, Sanches e Paredes si guarda quindi di nuovo in Francia. I giallorossi per il classe 2002 potrebbero mettere sul piatto una proposta di un acquisto a titolo definitivo visto che potrebbe essere un investimento a lungo termine.

In alternativa potrebbe esserci un prestito con obbligo di riscatto. Una cosa è certa, questa è una delle ultime possibilità per i giallorossi di accontentare Mourinho, il tempo infatti è ormai agli sgoccioli.