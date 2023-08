Sampdoria, Elisa Mazzucchelli in curva: tifosi in visibilio

Sampdoria, Elisa Mazzucchelli in curva. Spettacolo nello spettacolo. La Sampdoria festeggia la prima vittoria della nuova stagione. Con lei.

Nel panorama calcistico italiano, e non soltanto, non vi è maglia più bella, non vi è curva di tifosi più coinvolgente. Dici Sampdoria e passano, uno dietro l’altro, quell’insieme di colori che trascinano allegria ed una voglia matta di indossarli, di viverli in prima persona.

Il 2023 è stato un Annus horribilis per il tifoso blucerchiato. La morte di Gianluca Vialli, uno degli eroi dello scudetto del 1991 e poi la retrocessione in Serie B. Un uno-due scioccante, che avrebbe steso chiunque. Chiunque, ma non il tifoso della Samp. Si è già ripartiti con un campione del mondo in panchina, Andrea Pirlo e con un obiettivo solo: la Serie A.

Intanto si riparte con la Coppa Italia. Al Luigi Ferraris di Genova è arrivato il Sudtirol. Al Luigi Ferraris di Genova è arrivata Elisa Mazzucchelli, meravigliosa tifosa blucerchiata. E’ in curva, tra tifosi festanti e, soprattutto, estasiati per cotanta bellezza che condivide con loro una passione irrefrenabile.

A Genova splende il sole sopra il Luigi Ferraris. A Genova splende il sole nella storica Gradinata Sud, feudo del tifo organizzato blucerchiato. Splende un sole vestito con i colori della Sampdoria. Il suo nome è Elisa Mazzucchelli.

Verrebbe da chiedersi chi, nella storica Gradinata Sud, abbia seguito, con la solita passione e medesimo coinvolgimento emotivo, l’incontro della formazione di Andrea Pirlo, avendo la possibilità di godersi ben altro spettacolo, unico nel suo genere, pressoché irripetibile, irresistibilmente live rappresentato da Elisa Mazzucchelli.

Occhi meravigliosamente chiari, capelli biondi, fisico da sballo e seno incartato in una mini canotta blucerchiata. Da tempo Elisa Mazzucchelli è la Miss Motori di Mediaset nonché presenza, ormai insostituibile, di Avanti un altro, lo show condotto da Paolo Bonolis. Classe 1992, genovese, la bellissima Elisa può vantare anche un percorso di studi importante dal momento che ha studiato Giornalismo Politico all’Università di Genova ed avendo attenuto la laurea triennale in lingue e culture moderne per l’impresa e turismo.

L’estate è la stagione delle passioni forti, dei colori vivi. Non c’è spazio per il grigio, non si ha voglia di colori spenti. Lo Stadio Luigi Ferraris di Genova rappresenta al meglio il calcio d’estate, con i colori meravigliosamente vivi della Sampdoria, con la passione forte dei tifosi della Gradinata Sud. E con la bellezza esplosiva, coinvolgente, appassionante di Elisa Mazzucchelli. In certi momenti, in certe situazioni non si può far altro che essere sampdoriani. Tutti.