Calciomercato, Lukaku ha deciso: colpo di scena in Serie A

Romelu Lukaku è voglioso di tornare in campo. L’attaccante del Chelsea non resterà con i Blues, ecco la decisione in Serie A

Tutto è cambiato in pochi mesi. Dal possibile ritorno all’Inter al forte interessamento del Milan: ora Romelu Lukaku ha preso una decisione sul suo futuro. Lo stesso manager del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha rivelato nelle ultime ore che non sarà possibile reintegrarlo in rosa. Il suo addio alla Premier è soltanto questione di ore: ecco dove giocherà.

Il trasferimento di Romelu Lukaku è diventato il tormentone dell’estate. Tanti curiosi non vedono l’ora di conoscere la sua nuova destinazione: ormai vive da separato in casa al Chelsea in attesa del suo futuro. Tante big d’Europa e non solo hanno monitorato attentamente la sua situazione: ecco dove potrà giocare, sempre in Serie A.

Calciomercato, dove giocherà Lukaku: non ci sono altre chance

Novità importanti in questi ultimi giorni frenetici di calciomercato. La sua situazione è chiara da tempo con la sua voglia di tornare a calcare palcoscenici importanti. Ha rifiutato il ritorno all’Inter non lasciandosi bene con la dirigenza nerazzurra: ecco la sua nuova squadra.

Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, niente Arabia Saudita per l’attaccante belga. Ora c’è soltanto la Juventus per comporre un reparto offensivo di livello assoluto, ma Vlahovic e Chiesa ormai sembrano intoccabili. Una decisione arrivata nelle ultime ore che torna a far sognare i tifosi bianconeri. Un momento decisivo per il futuro di Romelu Lukaku, che non vede l’ora di scendere in campo per segnare gol importanti.

Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A dopo le annate entusiasmanti con la maglia dell’Inter. Lo stesso Simone Inzaghi ha rivelato che lo avrebbe rivoluto subito a Milano, ma alla fine il belga ha optato per una decisione differente. Un colpo di scena inaspettato visto il suo ottimo rapporto in passato con l’ambiente: il Milan ci ha provato nelle ultime ore, ma per lui resta solida soltanto la destinazione Juventus.

Le prossime ore saranno decisive per conoscere la prossima maglia che indosserà l’attaccante belga. Vorrebbe tornare così subito in Serie A: conosce molto bene da anni il campionato italiano, ecco la svolta decisiva. Un momento decisivo per cambiare il corso della sua carriera per non guardarsi indietro. La Juventus vorrebbe ingaggiarlo sulla base di un prestito oneroso più il diritto di riscatto. Staremo a vedere…