Ufficiale: ‘colpo’ Federica Masolin, tifosi in estasi

Novità importante in arrivo per Federica Masolin, una delle giornaliste più apprezzate della Tv. A breve la vedremo in una veste inedita.

Gli abbonati a Sky hanno ormai imparato a conoscere e ad apprezzare Federica Masolin, da anni uno dei volti più amati della Pay Tv, oltre a essere la dimostrazione di come sia possibile crescere negli anni e acquisire un ruolo sempre più importante.

Nel corso del tempo, infatti, abbiamo avuto modo di vederla spesso alla conduzione a Sky Sport24, ma ormai da qualche tempo è il volto della Formula Uno dell’emittente, abituata sia a condurre le trasmissioni di approfondimento in studio sia a girare tra i circuiti di tutto il mondo,

L’esperienza acquisita nel Circus le ha permesso anche di farsi amare dai protagonisti di questo sport, non a caso anche Sebastian Vettel era rimasto colpito dalle sue lacrime di commozione in occasione dell’ultima gara del pilota tedesco.

Nelle ultime settimane Sky ha salutato una delle sue colonne, Anna Billò, che ha deciso di interrompere la collaborazione con l’emittente, pur senza indicarne le motivazioni. Non si sa quindi almeno per ora se lei voglia dedicarsi maggiormente alla famiglia (è sposata da tempo con l’ex calciatore e dirigente Leonardo, da cui ha avuto due bambini) o se presto la vedremo in un’altra emittente.

Una promozione meritata

Fino ad ora però Sky non aveva comunicato chi sarebbe stata la sua sostituta nei programmi di approfondimento pre e post gara nelle serate di Champions League, situazione che lei conduceva ormai da qualche anno, dopo l’addio di Ilaria D’Amico.

Ora il mistero è finalmente svelato. La prescelta è proprio Federica Masolin, a conferma di come l’azienda creda fortemente in lei e nelle sue capacità. Competenza e semplicità sono doti che non le mancano di certo e che le hanno permesso di entrare nel cuore del pubblico facendola diventare una delle giornaliste più amate.

Chi pensa che la “promozione” ottenuta da Federica Masolin, ora diventata la signora della Champions League, possa portarla a dire addio alla Formula Uno si sbaglia di grosso. I circuiti restano il suo regno, proprio per questo lei ora si dividerà tra gli studi di Sky nei martedì e mercoledì di Coppa e le piste che ospitano le gare del Circus, dove lei ormai è di casa.

Insieme a lei in studio ci saranno nomi del calibro di Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero.



Al loro fianco anche la coppia composta da Mario Giunta e Paolo Condò, oltre ad alcuni ospiti, tra cui spicca Giorgio Chiellini, che continua a essere legato al nostro calcio pur essendo uno dei protagonisti della Mls.