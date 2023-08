Mercato, l’obiettivo del Tottenham è in Serie A: gli inglesi fanno sul serio

Il Tottenham si sta preparando ad attingere dal campionato italiano. Il prossimo colpo potrebbe non riguardare un giocatore

Dopo il vuoto incolmabile lasciato da Antonio Conte, il Tottenham sta lentamente provando a rialzarsi. Non sarà facile riprendersi, considerando anche che la crescita degli altri club è rovente e sul mercato non ci sono più grandi calciatori.

Il mercato ha portato diversi nuovi volti tra le sapienti mani di Postecoglou, ex allenatore del Celtic tra le varie esperienze. L’ultimo nome presentato dal club inglese è stato quello di Alejo Veliz, calciatore precedentemente sondato in passato anche dal Milan. Ma non è l’unico profilo giunto a destinazione con successo. Si sono uniti alla rosa anche innesti del calibro di Vicario e Maddison. Qualità e quantità in ogni singolo reparto, dalla porta all’attacco. Ma non è affatto finita qui. La squadra ha perso il capitano Kane e necessita presto di un sostituto di grande qualità.

Avere un assetto in grado di macinare punti su punti è di fondamentale importanza. Ma per avere un progetto sostenibile nel corso del tempo, bisogna anche avere con sé le figure giuste per portarlo avanti. Ragion per cui gli inglesi stanno guardando alla Serie A con particolare interesse, puntando ad un profilo che potrebbe fare le valigie a breve. Dal titolo si potrebbe evincere che gli Spurs siano alla ricerca di un giocatore militante in Italia.

Dietro le quinte potrebbe essere effettivamente così, dato anche l’interesse dimostrato in precedenza per Lukaku. Interesse che risulta essere ancora vivo, per inciso. Ma questa volta non sarà così. Non è del terreno di gioco che si sta parlando. Il prossimo colpo in casa Tottenham avverrà infatti con lo scopo di rinforzare la dirigenza: ecco in che modo.

Gli Spurs pescano dalla Serie A

Stando a ciò che suggerisce Calciomercato.it, il Tottenham sembrerebbe essere molto interessato al profilo di Tiago Pinto, attuale ds della Roma. Avendo però un contratto attualmente in essere con i giallorossi, è molto difficile che il direttore lusitano possa lasciare la Capitale nel breve periodo. Il portoghese potrebbe essere intrigato da questa opportunità, ma la famiglia Friedkin non vuole assolutamente cedere.

Per questo motivo l’altro nome sondato dal club londinese è quello di Alemany, precedentemente membro dello staff del Barcellona. Si libererà verso i primi giorni del mese di settembre, e risulta a sua volta un nome potenzialmente molto interessante. Nelle prossime settimane seguiranno probabilmente ulteriori novità.