Bonucci trova squadra: giocherà in Premier League

Leonardo Bonucci può essere il colpo a sorpresa di un top club europeo, si apre un posto in mezzo alla difesa per l’ex capitano bianconero.

I contrasti tra il centrale e la Juve velocizzerebbero un affare importante, che farebbe parlare un po’ tutta Europa. Il difensore è pronto a cambiare aria, sarà un elemento prezioso per giocare la Champions League.

Continua la querelle tra Leonardo Bonucci e la società bianconera, che vuole in tutti i modi chiudere i rapporti col difensore. La Juve ha messo fuori rosa il difensore e ha già chiarito all’associazione calciatori la sua posizione, ovvero quella di aver messo il calciatore nelle migliori condizioni per allenarsi, pur se escluso dal gruppo.

Bonucci cerca squadra, si ritirerà nella prossima stagione ma vorrà farlo con un ultimo campionato di vertice. Cui aggiungere la Champions League, e l’ultima ipotesi sul difensore italiano potrebbe essere un bel colpo di scena per tutti.

Bonucci in Premier, colpo per una big

Il centrale è sempre molto osservato, ha avuto diversi contatti nel corso delle settimane. In Italia la squadra maggiormente interessata sembrava la Lazio, ma con il team biancoceleste non c’è mai stato un contatto decisivo per chiudere la trattativa. Altri sondaggi sono arrivati da Monza e Fiorentina, ma ci sono club che potrebbero accelerare con la Juve e chiudere al più presto.

Bonucci all’Arsenal, l’ultima idea potrebbe andare in porto, soprattutto considerando la panchina corta dei gunners. Il club inglese ha perso Jurrien Timber per infortunio, ha bisogno di un altro centrale di esperienza e che possa alternarsi nel corso della stagione. La lesione del legamento crociato anteriore terrà fuori il centrale dell’Arsenal per sette mesi, serve subito un uomo di esperienza come l’ex capitano juventino.

Sarebbe una avventura diversa da quella prevista, Bonucci in Premier League come un colpo di esperienza per i vice campioni di Inghilterra, che torneranno in Champions League anche con ambizioni rinnovate. Non ci sarebbero problemi di ingaggio, l’Arsenal potrebbe offrire un contratto da quattro milioni sino a giugno 2024.

Si attende ora una mossa decisiva, considerando già come altre squadre europee siano interessate a Bonucci. Una su tutti l’Union Berlino, in netta controtendenza rispetto agli ultimi tempi: il club tedesco puntava sui giovani e la sostenibilità, ora invece si sta puntando sull’esperienza e lo dimostra già l’acquisto di Gosens. I tedeschi valutano un altro colpo dalla Serie A, ma occhio all’Arsenal o a qualche altra big che rimarrà scoperta all’improvviso: l’esperienza di Bonucci è un fattore da mettere in conto sul mercato.