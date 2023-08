Straripante in costume: Rossella Fiamingo lascia senza fiato

Rossella Fiamingo colpisce nel segno, l’atleta della scherma italiana sa essere sempre più ammaliante anche in costume da bagno.

Lasciata la sciabola e il fioretto, emerge tutta la sensualità di una delle donne sportive più ammirate d’Italia. È una visione celestiale per il pubblico, il suo bagno in acqua non passa di certo inosservato.

Una delle atlete più seguite sui social, che sa colpire con decisione il suo pubblico. Un colpo di spada e uno di fioretto anche sul web per Rossella Fiamingo, la schermitrice sa come andare a fondo e fare entusiasmare i suoi fan.

La trentenne catanese è sempre un personaggio da copertina, per i suoi amori e le sue amicizie, ma anche per la sua sensualità che travolge il pubblico. Un po’ come se fosse in pedana, guarda l’obiettivo e lo conquista: in questo caso a esser trafitto è il cuore del pubblico, con un certo piacere.

Fiamingo is on fire, mare rovente per lei

La schermitrice si sta preparando per i prossimi appuntamenti sportivi, ma è anche impegnata nel trovare il massimo delle energie sfruttando il caldo estivo. Da ragazza del Sud sa come il relax che può dare una spiaggia è unico e impareggiabile, l’effetto è sotto gli occhi di tutti. Così, eccola in tutto il suo splendore: Rossella Fiamingo ammalia in bikini, la visione è particolarmente rovente.

La schermitrice raccoglie una sfilza di complimenti, il costume particolarmente abbinato è una gioia per gli occhi dei numerosi fan, e in molti invidiano anche il suo compagno. Non è un caso come siano stati tanti i riferimenti a Gregorio Paltrinieri, un altro campione che non ha bisogno di presentazioni. Citato e taggato, sa benissimo come il pubblico è entusiasta della schermitrice per le sue foto, ma sa anche come ha occhi solo per lui, formando una delle coppie più glamour di tutto lo sport italiano.

La Fiamingo è sempre più innamorata, tanto da averlo definito come la “perfezione” in una recente intervista. Volto social ormai conclamato, anche le amicizie della schermitrice sono senza dubbio molto seguite, come la neo mamma Diletta Leotta ed Elodie.

L’ottimo momento personale servirà anche ad attenuare quello prettamente sportivo, non fosse altro per la grande delusione ai mondiali di scherma, con l’argento a squadra che non è stato digerito dalla Fiamingo. Che ha ammesso come poteva dare molto di più, rammaricandosi per l’esito finale con un mea culpa molto critico.