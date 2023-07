Elodie esagerata: foto in barca, si vede tutto

Elodie è sempre più regina dell’estate, i suoi tormentoni musicali sono ballati in tutte le spiagge e in barca si mostra in splendida pop.

Sta diventando sempre più esplosiva la popstar romana, è una delle star sui social grazie anche a foto che lasciano senza fiato i tanti fan. Un personaggio musicale che si sta consacrando sempre più anche grazie al suo fascino.

L’estate è il periodo d’oro per le artiste che sono diventate delle vere e proprie influencer. Una categoria dove entra di diritto Elodie, ormai una star non solo musicale ma anche capace di appassionare tutti con le sue foto sul web.

I suoi profili social sono presi d’assalto, la popstar condivide molti aspetti della sua vita con i fan, che apprezzano decisamente. Prosegue sempre la sua storia d’amore con il pilota Andrea Iannone, sono andati a convivere nella villa di Lugano e, a distanza di tanti chilometri, è la cantante a rendersi ancora più sexy agli occhi del pubblico.

Lato b di Elodie, che spettacolo

L’artista è impegnata spesso e volentieri nelle varie tappe musicali organizzate nelle piazze italiane dalle compagnie telefoniche, lanciando così i suoi ultimi brani, spesso in combinazione con altri artisti come Marco Mengoni nonché il ritrovato duo Paola e Chiara. Il terzetto con le due sorelle sta appassionando nei vari concerti, ma anche da sola la stessa Elodie sa come colpire il cuore del pubblico maschile. In questo caso, c’è un lato b in mostra per Elodie, a infiammare decisamente i suoi followers.

In barca si gode il relax e, in compagnia di Iannone e di un gruppo di amici, mostra tutta la sua splendida forma. Elodie vive un momento d’oro, musicalmente parlando è ormai diventata una delle regine della musica italiana, e tutto ciò si riflette anche nella sua serenità. I numeri sono decisamente dalla sua parte, ha raggiunto solamente su Instagram 3,2 milioni di fan, una cifra che molte altre sue colleghe le invidiano.

Elodie is on fire, quindi, per un’estate che la mostrerà ancora in giro per l’Italia e i fan sperano in altre foto spettacolari. Molti sono i fan che hanno commentato con ironia gli ultimi scatti e hanno mostrato palesemente la loro invidia per Andrea Iannone, che ha al suo fianco una bellezza del genere. Che da Elodie… è diventata Elodea, e forse guardando gli ultimi scatti mai tale nomea sembra così azzeccata.