Ha rifiutato un club della Premier League: interessante opportunità low cost per l’Inter di Simone Inzaghi

Mandato in archivio il pirotecnico 4-3 contro gli austriaci del Red Bull Salisburgo, a tenere banco in casa Inter è sempre il mercato.

Rimandata ancora la fumata bianca per il trasferimento alla ‘Beneamata’ di Lazar Samardzic. I dirigenti nerazzurri e l’entourage del calciatore tedesco dell’Udinese lavorano alacremente per sciogliere il nodo commissioni. La trattativa è tutt’altro che semplice e sul calciatore insorgono altri club.

Dunque, sul matrimonio tra la ‘Beneamata’ e Samardzic si allunga l’ombra minacciosa della Premier League. Tuttavia, proprio il rifiuto di un club della Premier apre per i nerazzurri una finestra di opportunità per un colpo low cost. Anche la Premier League perde colpi. No, nulla di preoccupante.

Semplicemente, a dispetto di un brand (Premier League) che è il più vincente nel panorama calcistico mondiale, non tutti i club che militano nel massimo campionato inglese hanno lo stesso appeal. Lo ha imparato a proprie spese il Burnley Fc che si è visto opporre un netto rifiuto da Dodi Lukebakio, 25enne belga dell’Hertha Berlino, club che al termine della scorsa stagione è retrocesso in Zweite Liga, la ‘Serie B’ del calcio tedesco.

Lukebakio ha rifiutato la Premier: opzione low cost per l’Inter

Per quanto Lukebakio morda il freno per lasciare Berlino, secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, il 25enne belga ha risposto picche all’offerta del Burnley FC che, stando a quanto riportato dalla ‘Bild’, ha messo sul tavolo 11 milioni di euro, più bonus, per strappare il sì all’Hertha Berlino.

Ma, come detto, il 25enne belga neanche ha preso in considerazione la possibilità di proseguire la carriera tra le file del Burnley FC in quanto, sempre secondo Sacha Tavolieri, non vuole di nuovo lottare per non retrocedere, cosa che farebbe se indossasse i colori del Burnley FC, ma esibirsi sul palcoscenico europeo. Sul calciatore ci sono anche i nerazzurri.

Motivo per il quale tra le squadre che l’Hertha Berlino ha sondato per accontentare Lukebakio (Atalanta, Olympique Lione, Al Hilal) figura anche l’Inter che con una manciata di milioni di euro (per la precisione, una decina) potrebbe assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del 25enne belga che nella passata stagione ma messo a segno 12 gol, conditi da 5 assist, in 33 apparizioni con la maglia dell’Hertha.

Dunque, un acquisto low cost ma dal sicuro rendimento per un’Inter che si appresta a salutare Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante, di ritorno dal prestito al Bari nella scorsa stagione, è in procinto di accasarsi alla Sampdoria di Andrea Pirlo.