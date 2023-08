Doppio colpo in arrivo per la Juventus: Allegri se la ride

La Juve sta per mettere a segno due importanti colpi che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il nuovo acquisto della Juventus, Timothy Weah, ha messo in mostra le sue qualità nelle amichevoli che i bianconeri hanno disputato negli Stati Uniti. Le ottime prestazioni del 23enne statunitense hanno confermato la bontà dell’operazione messa a segno dalla Signora, anche se ovviamente bisognerà attendere il campionato per poter dare un giudizio più completo.

Finora Weah è l’unico volto nuovo della Juventus di Allegri e i tifosi non sono troppo contenti di questo calciomercato estivo di Madama. Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo della Juve, ritiene che la rosa sia già competitiva e anche lo stesso Allegri si è detto soddisfatto dell’organico a disposizione. Tuttavia, l’impressione è che da qui alla fine di agosto assisteremo a qualche altro movimento in entrata da parte della dirigenza bianconera.

Il nome che circola maggiormente in queste ore è ovviamente quello di Romelu Lukaku, anche se il suo eventuale sbarco a Torino è vincolato alla cessione di Dusan Vlahovic. Juventus e Chelsea stanno cercando di mettere in piedi uno scambio con conguaglio a favore dei bianconeri (tra i 35 e i 40 milioni): gli esperti di calciomercato sono abbastanza sicuri che nei prossimi giorni l’operazione andrà in porto.

Juve, arrivano due rinforzi: Allegri esulta

Basterà il solo Lukaku per completare il mercato in entrata della Juve? Probabilmente no, dato che Allegri ha bisogno di qualche altra pedina, specialmente a centrocampo. Giuntoli sta portando a termine la cessione di Denis Zakaria al Monaco per 20 milioni di euro. Il posto dello svizzero potrebbe essere preso da Sofyan Amrabat, 26enne centrocampista della Fiorentina reduce da un’ottima stagione in maglia viola e con la Nazionale marocchina (quarto posto ai Mondiali in Qatar).

Il marocchino unisce una grande visione di gioco a uno spiccato agonismo e sembra essere davvero il rinforzo ideale per la mediana: il prezzo fissato dai viola è di 25 milioni più bonus. Non è tutto, perché stando a quanto riportato anche da Sport Mediaset la Juve sarebbe sulle tracce anche di un altro ottimo elemento in ambito internazionale.

Stiamo parlando del terzino dell’Ajax Rensch, calciatore che ormai da tre stagioni fa parte della rosa dei lancieri. Giuntoli è molto attento ai giovani ed il classe 2003 intriga e non poco l’ex ds del Napoli.