Calciomercato, il big va via per 100 milioni: l’accordo gela la Juve

Nelle ultime ore è arrivato l’accordo. Il club avrà finalmente il suo bomber, cifre record per il trasferimento.

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, il grande calciatore ha messo la parola fine sulla telenovela che lo ha coinvolto in questa sessione di calciomercato. La decisione tra rimanere nel suo club o cambiare aria è stata infatti finalmente presa.

Stiamo parlando di Harry Kane, un’autentica bandiera della squadra del nord di Londra. Più di dieci anni in cui il grande bomber ha collezionato tra tutte le competizioni 280 gol in 435 presenze, diventando il miglior marcatore della storia del club. A macchiare la sua storia sono gli zero trofei vinti e soprattutto il grande rimpianto della finale di Champions League persa contro il Liverpool nel 2019.

Dopo il pressing del Manchester City nella scorsa stagione, quest’estate si è fiondata su di lui la squadra allenata da Thomas Tuchel, alla disperata ricerca di un attaccante di peso dopo l’addio di Lewandowski. A un anno dalla scadenza del contratto Kane era chiamato a una delle decisioni più importanti della sua carriera: restare per tutta la vita al Tottenham o accettare la corte del Bayern. Alla fine ha deciso di andare in Bundesliga.

Kane ha scelto: valzer di mercato in Serie A

Alla fine di un tira e molla durato diversi giorni, l’attaccante inglese ha deciso: nella prossima stagione vestirà la maglia dei bavaresi. Come riportato da Fabrizio Romano, le due squadre hanno chiuso l’accordo per una cifra fissa di 100 milioni di euro più 20 di bonus, con Kane che firmerà un quadriennale fino al 2027. Un acquisto importantissimo per il Bayern che in questo modo rientra di diritto fra le favorite della prossima Champions.

Inoltre si tratta di un’operazione di mercato che nei prossimi giorni scatenerà un valzer di attaccanti che non dovrebbe coinvolgere anche la Serie A e in particolare la Juve. Dusan Vlahovic era il primo nome in chiave Bayern come alternativa a Kane, e alla fine quindi, complice lo stallo nella trattativa Lukaku, il calciatore potrebbe restare a Torino. Una situazione che complica i piani del mercato bianconero.

Intanto gli Spurs valutano il canadese Jonathan David come primo nome per sostituire Kane e presto potrebbe presentare un’offerta importante al calciatore. Su David c’era anche il Napoli, ma alla fine il club azzurro dovrebbe vedere la permanenza di Victor Osimhen, sempre più vicino al rinnovo di contratto.