Lady Milik, fisico da urlo: e che foto

Il calciatore della Juve Arek Milik è in grandissima forma. Con lui anche la compagna mostra un ‘fisico da paura’.

Manca sempre meno all’inizio della stagione e ormai siamo a meno di dieci giorni dalla serie A. E’ un’annata particolare e in alcuni club c’è grande fama di rivincita dopo qualche delusione di troppo.

E’ il caso della Juve di Massimiliano Allegri, una squadra reduce da annate di grandi difficoltà. Nell’ultima stagione il club bianconero ha collezionato risultati negativi in campionato e nelle coppe e situazioni negative anche extra campo. Dieci punti di penalizzazione legati a processi calcistici e negli ultimi giorni il club è stato escluso ufficialmente dalle competizioni europee e nel suo caso dalla Conference League.

Una delle poche note liete della stagione di Allegri è l’attaccante polacco Arkadiusz Milik. L’ex Napoli è arrivato a Torino dopo un’esperienza in Francia e nella scorsa stagione ha collezionato 39 presenze e 9 reti, un ruolino di marcia ‘non male’ valutando che spesso il giocatore entrava solo a gara in corso. Da qui la società ha deciso di riscattare il calciatore dal Marsiglia per poco più di 6 milioni di euro. Ma Arkadiusz ha un segreto importante fuori dal campo, ed è la sua sensuale fidanzata, la modella di fitness Agata Sieramska.

Lady Milik, gli scatti sono super hot

Dopo una relazione decennale con Jessica Ziolek, Arkadiusz Milik è fidanzato da qualche anno con Agata ed i due sono più innamorati che mai. Il calciatore è molto popolare nel suo paese, ma anche per la ragazza è lo stesso, una grande appassionata e influencer inerente al fitness. I due postano spesso scatti e video sui social mentre si allenano e si divertono insieme. Sembrano davvero molto affiatato, come mostra un recente post del calciatore, con entrambi in auto intenti a sorridere. Lei è molto attiva sui social ed appare ogni giorno più bella che mai.

182 mila follower e una serie di foto molto sensuali. Agata posta scatti stupendi e i fan aumentano a dismisura. Occhi chiari, capelli lunghi e biondi, la ragazza ha una serie di foto davvero stupende, come quella in evidenza qui in alto. Un fisico mozzafiato ed un vestitino quasi trasparente che mette in mostra tutte le sue forme. La ragazza è molto attenta al proprio fisico e sia Milik che tutti i suoi fan possono accorgersene.