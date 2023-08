Sul lettino è rovente: Giorgia Rossi lascia tutti di stucco

Giorgia Rossi si gode gli ultimi giorni di vacanza prima dell’inizio del campionato, quanto visto sui social fa impazzire i tifosi di tutta Italia.

La conduttrice di Dazn è un tornado sexy per la mente degli italiani, una delle poche donne del giornalismo italiano che sanno ancora tenere viva l’attenzione del pubblico.

Il campionato italiano inizierà tra pochi giorni, saranno tante le novità che il pubblico potrà osservare comodamente seduto sul divano. Proprio partendo da Dazn, infatti, dove ci sarà sempre più spazio per Giorgia Rossi, regina di bordo campo e pronta ad assumersi nuove responsabilità davanti agli schermi.

È stata la padrona di Mediaset al mondiale 2018 e avrà ora nuovi compiti, considerando anche l’assenza di Diletta Leotta per maternità: toccherà alla Rossi reggere la quota rosa in Dazn, con spirito e competenza ma soprattutto con una sensualità che aumenta sempre più. Le ultime foto sui social confermano il suo ottimo stato di forma.

Giorgia Rossi, spettacolo caliente

La giornalista, proprio dopo il mondiale condotto da padrona di casa in televisione, ha preso consapevolezza dei suoi mezzi e della sua grande presa sul pubblico. Non solo per i contenuti sportivi – difficilmente si avventura in complicanze linguistiche – ma soprattutto per un look e uno stile che fanno restare sempre a bocca aperta quanti la osservano. E, soprattutto, fuori dagli studi televisivi e senza microfono in mano, a dare il meglio di sé: Giorgia Rossi sul lettino porta un turbine di emozioni per i followers.

La conduttrice è diventata un’influencer di peso su Instagram, non è un caso come spesso e volentieri le sue foto siano accompagnate dalla pubblicità dei vari brand, rivolti soprattutto al pubblico femminile. A guardarla come un vero e proprio punto di riferimento, gli accessori indossati dalla Rossi sono sempre fra i più cercati. E anche senza è apprezzata lo stesso dal pubblico maschile. Negli ultimi scatti ha inondato la bacheca della Rossi con commenti e complimenti di vario genere, sottolineando la sua grande sensualità.

È una delle donne italiane più seguite sui social e ne è consapevole, il successo sui social è una marcia in più per darle ancora più sicurezza. Sarà il volto Dazn della stagione 2023-24 ma anche una voce come speaker nella nuova radio dab creata dalla Lega Serie A, un esperimento partito in questa volta e coinvolgerà i personaggi più celebri a bordo campo.