Asse Juve-PSG, bianconeri a rischio: irruzione dalla Germania

Il calciomercato della Juventus sta per essere messo a repentaglio da un terzo incomodo tutto fuorché desiderato: ecco di quale club si parla

Il mercato dei bianconeri è attualmente in piena rampa di lancio. Dopo il prezioso innesto del figlio d’arte Weah, potrebbe presto arrivare un altro rinforzo. Oltre a tutto ciò la società attende l’evoluzione della situazione Lukaku con lo scambio con Vlahovic che stenta a decollare. La carne al fuoco è tanta, e non è affatto finita qua.

Sembra infatti che un altro giocatore sia stato affiancato alla squadra di Allegri, con tanto di interesse reciproco da parte del club in questione. Sono soltanto voci finora, ma la Juve deve fare i conti con una nuova rivale. Tra gli esuberi delle squadre estere ci sono delle concrete occasioni che, soprattutto per le squadre italiane, a loro modo potrebbero fare la differenza.

Ne è un esempio proprio il classe 2000 Timothy Weah, acquisto dal Lille per un’esigua cifra di 12 milioni di euro. Davvero un ottimo affare, per un talento così cristallino e duttile nell’approccio. Ebbene, rimanendo sul campionato francese, potrebbe presto arrivare un altro colpo importante. Stiamo parlando del giovane talento del PSG Hugo Ekitike. Il calciatore non è una priorità per Luis Enrique, ma il club ha intenzione di cederlo solo per una buona offerta. Sulle sue tracce c’è la Juve ma non solo e un importante club di Bundesliga ha messo Ekitike nel mirino.

Ekitike-Juve: trattativa in stand-by

La trattativa tra Ekitike e la Juve è temporaneamente in stand-by. Il motivo? Un inserimento dell’ultima ora da parte di un altro club. L’interesse è netto e il club sarebbe pronto a beffare i bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni l’Eintracht Francoforte sarebbe interessato all’acquisto di Ekitike, attualmente in uscita dal Paris.

Un braccio di ferro che per la Juventus non avrà alcuna fine, salvo accordi decisi e presi direttamente con l’entourage del giocatore. Se ne vedranno sicuramente delle belle. Il club bianconero segue da tempo Ekitike, giocatore che nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze e solo 4 reti. Da dire che nelle gerarchie del tecnico è sempre stato un rincalzo ed Ekitike viene visto come tale anche per la prossima stagione. Da qui i continui rumors di mercato.

La Juve continua a monitorare il giovane talento e allo stesso tempo è attenta all’evoluzione della trattativa. Prima di comprare ha bisogno di cedere e solo poi potrebbe piazzare l’affondo decisivo.