Lazio, altra beffa per Sarri: cessione a un passo

In casa Lazio è pronta un’altra beffa per Maurizio Sarri in questo mercato: la cessione del calciatore è ad un passo.

Maurizio Sarri aveva fatto richieste ben precise per plasmare ancora di più la Lazio a sua immagine e somiglianza. Peccato che tutte queste, ad oggi, siano state disattese.

Non è stata un’estate facile in casa biancoceleste: prima la cessione di Milinkovic, poi l’immobilismo sul mercato con la situazione sbloccatasi solo nell’ultima settimana, nonostante il tecnico avesse richiesto acquisti già pronti per inizio luglio cioè l’inizio del ritiro. Cosa che aveva portato anche a voci di clamorose dimissioni. Infine il mancato acquisto di tutti i calciatori indicati dal tecnico.

Si sa con Lotito bisogna andarci sempre con i piedi di piombo e stare col bilancino per risparmiare il più possibile. Sarri aveva richiesto Zielinski e Berardi, Ricci e Pellegrini. I primi due sicuramente non arriveranno, bisogna vedere gli altri. Dietro di loro però c’erano altre richieste, sicuramente differenti dai giocatori poi arrivati (Kamada, Isaksen). E adesso l’ex allenatore del Napoli è vicino ad un’altra beffa: la cessione di uno dei suoi pupilli richiesti è ad un passo. Ma non sarà alla Lazio.

Sarri ancora beffato: cessione ad un passo, non andrà alla Lazio

Il giocatore di cui parliamo è Callum Hudson-Odoi, attaccante esterno del Chelsea che il tecnico aveva già allenatore a Londra e lanciato in prima squadra nel 2018-19. C’era anche il suo nome nella lista della spesa consegnata a Lotito, subito dietro a Berardi. Niente da fare, alla fine il mister si è dovuto accontentare di Isaksen.

Che Hudson-Odoi non sarebbe arrivato, dopo qualche ora in cui era sembrato vicino verso fine luglio, era già palese da quando per il ruolo di esterno è stato acquistato il danese Isaksen. Ma l’eventuale cessione del calciatore in uscita dal Chelsea è la pietra tombale su ogni proposito di acquistarlo da parte dei biancocelesti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, infatti, il calciatore sarebbe ad un passo dall’accordo con un nuovo club. Sempre di Premier League: il suo futuro sarà ancora in Inghilterra, per la precisione al Fulham. Si può chiudere nel giro di 24-48 ore. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con i blues ma non rientra più nei piani dell’allenatore Pochettino. Da qui l’addio ormai certo. E sarà probabilmente al Fulham, con buona pace per Maurizio Sarri.