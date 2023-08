Sassuolo, altro colpo dalla Roma: preso anche lui

La Roma ha perfezionato una nuova cessione al Sassuolo. L’intesa è totale: arrivata la conferma dei neroverdi.

La Roma continua ad essere molto attiva sul mercato e a breve conta di prendere ulteriori rinforzi tesi a rendere la rosa più competitiva ad alti livelli. Finora alla corte di José Mourinho sono sbarcati Houssem Aouar, Evan Ndicka e Rasmus Kristensen. Concretizzato, poi, il ritorno di Diego Llorente dal Leeds.

Il club, al tempo stesso, sta lavorando anche al fine di sfoltire il gruppo e piazzare altrove gli elementi poco graditi dal tecnico originario di Setubal. Proprio in queste ore è stata definita un’operazione che rinsalda l’asse di mercato creato insieme al Sassuolo. I neroverdi nelle scorse settimane hanno prelevato dai giallorossi Cristian Volpato e Filippo Missori, versando nelle casse capitoline circa 10 milioni. Il centrocampista italo-australiano nella scorsa stagione ha totalizzato 10 presenze in prima squadra di cui 7 in Serie A e 3 in Europa League, “condite” da un gol e un assist.

Un elemento polivalente, fortemente richiesto dal Alessio Dionisi per la sua capacità di giocare sia nella posizione di trequartista centrale che a destra nel tridente offensivo. Il 2004, dal canto suo, è stato impiegato 3 volte in campionato mettendosi in evidenza soprattutto con la maglia della primavera romanista.

Una doppia cessione che ha consentito alla società presieduta dai Friedkin di incamerare risorse rivelatisi fondamentali per rispettare gli obblighi imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement e centrare così l’obiettivo dei 30 milioni di plusvalenza. Ma non finisce qua. Perché, come detto, gli emiliani adesso hanno preso un altro calciatore proveniente dalla Città Eterna.

Roma, definita un’altra cessione al Sassuolo

Si tratta di Matias Vina, reduce dalla deludente esperienza vissuta in prestito al Bournemouth (5 apparizioni da titolare in Premier League). I contatti sono andati avanti in maniera proficua, al punto da consentire alle società di produrre la fumata bianca ed ufficializzare l’intesa. L’uruguaiano, in particolare, sbarcherà in neroverde a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Vina, acquistato nell’estate 2021 dal Palmeiras per 13 milioni, ha faticato a conquistare la fiducia di Mourinho andando incontro a numerose prestazioni incolori che lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Mourinho. Al Sassuolo andrà a sostituire Georgios Kyriakopoulos, nel frattempo trasferitosi al Monza con la formula del prestito ed obbligo di riscatto condizionato.

L’ennesima operazione in uscita per la Roma che, a stretto giro di posta, proverà a regalare al proprio allenatore il centravanti tanto invocato dal lusitano. Il preferito resta Gianluca Scamacca ma le pretese del West Ham (30 milioni) ed il blitz dell’Inter rendono quanto mai impervia la strada verso il traguardo. Mou attende. Il suo nervosismo, però, è evidente.