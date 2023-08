Milan, addio con polemica: Cardinale nella bufera

Il calciatore cerca una nuova opportunità in serie A: sarà addio al Milan, ma resterà nel massimo campionato italiano. Per lui è la svolta!

Il calciomercato del Milan è stato abbastanza rivoluzionario. Il club ha cambiato molto, dalla dirigenza fino all’addio di Tonali e sono arrivati tanti nuovi calciatori. Un grosso esborso per la società rossonera.

Intanto ora il Milan ha deciso, c’è un altro addio. Il club rossonero presto dirà addio a Charles De Ketelaere, uno dei misteri di mercato rossoneri e dell’intero campionato italiano degli ultimi anni. Il calciatore belga, arrivato per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e con propositi da possibile top player si è rivelato un autentico flop nel corso dell’ultima stagione. Tante prestazioni deludenti e numeri impietosi per il giovane talento.

Il calciatore sembrava spesso un oggetto misterioso, fuori luogo durante le sue prestazioni con il club rossonero. Con il passare dei mesi l’ex Club Bruges ha iniziato ha sentire anche il peso della situazione, ed è subentrata una difficoltà psicologica che non gli ha più permesso di sbloccarsi. Tantissime le occasioni, anche clamorose, avute sul finale di stagione ma niente da fare. Il suo score stagionale è terminato con 0 gol segnati.

Milan, addio a De Ketelaere: resta in serie A?

Pur mettendoci tanta buona volontà e sacrificio De Ketelaere è finito, per forza di cose, tra i bocciati della passata stagione milanista. Ovviamente il suo futuro è sembrato subito in bilico. Con l’offerta giusta il Milan l’avrebbe lasciato andare, anche per fargli cambiare aria che può essere in questi casi salutare. Il belga sarebbe vicino alla cessione ma comunque in serie A, restando nel nostro campionato. Si parla, con insistenza, infatti, dell’Atalanta.

Un maestro di talenti come Gasperini può essere un toccasana per Charles, soprattutto in un club come quello orobico che ha lanciato e fatto esplodere giocatori di ogni livello. La cura Gasp può rigenerarlo e farlo tornare il giocatore ammirato in Belgio. La formula dell’operazione potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto. Una trattativa che ha fatto storcere il naso ai tifosi.

La scelta del club non è stata apprezzata dai tifosi, consapevoli che in ogni caso è l’Atalanta a uscire vincitrice da questa trattativa. Se Charles farà bene l’Atalanta avrà un nuovo talento, riscatterà e magari rivenderà il calciatore a cifre superiori.

In caso di una nuova stagione deludente De Ketelaere tornerà a Milano e sarà un nuovo problema per il Milan. Intanto si attende l’ufficialità, ma ormai c’è l’accordo totale tra le parti. Il Milan perde il suo gioiello che resterà in Serie A.