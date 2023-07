Milan: Moncada inarrestabile, pronto un altro colpo

Il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi in questo calciomercato. Moncada è al lavoro per un altro colpo: i dettagli.

Il Milan è stato tra i protagonisti assoluti di questo calciomercato, ma i rossoneri non hanno assolutamente voglia di fermarsi qui e sono al lavoro per piazzare un ulteriore colpo importante per guardare con maggiore fiducia alla prossima stagione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, è lui il nome in cima alla lista di Moncada per rinforzare ancora di più il Milan in questo calciomercato ed ora sono in corso naturalmente tutte le riflessioni del caso per capire come portare a termine la trattativa.

Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, Koopmeiners nel mirino

Il Milan è sicuramente tra le squadre più attive sul calciomercato, ma i colpi non sono destinati a finire a Musah. L’eventuale partenza di Krunic costringerà i rossoneri ad andare su un nuovo centrocampista. In più Moncada è al lavoro anche per dare a Stefano Pioli un attaccante. Tutte cose che saranno valutate nei prossimi giorni, ma sicuramente il club è al lavoro e non ci resta che attendere ancora qualche tempo per avere un quadro assolutamente più chiaro e capire su chi puntare in una sessione assolutamente destinata a regalare altre sorprese.

Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, il Milan non molla la pista Koopmeiners dell’Atalanta in questo calciomercato. Il giocatore piace molto ai rossoneri e il suo arrivo potrebbe essere collegato solo ad una partenza di Krunic o di Pobega. Per questo motivo sono in corso riflessioni e le decisioni saranno prese solamente nelle prossime settimane.

Si tratta di un centrocampista che fa gola a diverse squadre anche se l’Atalanta potrebbe trattenerlo soprattutto dopo la partenza di Hojlund. Per il momento non c’è nessuna decisione definitiva e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Il Milan pensa a Koopmeiners per rinforzare il centrocampo in questo calciomercato. Si tratta di un profilo che piace molto ai rossoneri e quindi la fumata bianca no è da escludere anche se questa dovrebbe arrivare a certe condizioni.

Vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro per le richieste dell’Atalanta. Una cosa è certa: il Milan è forte su Koopmeiners in questi giorni di calciomercato.