Nuovo bomber Juve senza coppe: è più forte di Lukaku

L’esclusione dalla Conference League costringe la Juve a rivedere i suoi piani sul mercato: niente Lukaku, arriva un altro bomber.

Alla fine la sentenza UEFA ha rispecchiato quelle che erano le ipotesi formulate nelle scorse settimane. La Juventus è stata esclusa per un anno dalle competizioni europee e non potrà pertanto partecipare alla Conference League. Inoltre, i bianconeri dovranno anche pagare una multa da 20 milioni di euro, anche se la metà di questo contributo finanziario aggiuntivo dipenderà dai bilanci del 2023, 2024 e 2025. Solo in caso di non conformità ai requisiti contabili la Juve dovrà versare i secondi 10 milioni di euro.

Al posto della Juve in Conference League è stata ammessa la Fiorentina, che può così riprovare la cavalcata della stagione scorsa quando si arrese solo in finale al West Ham. L’esclusione dal torneo europeo non viene comunque vista così negativamente dai tifosi e nemmeno dalla società, che ha infatti deciso di non fare ricorso pur ribadendo la correttezza del proprio operato.

In questo modo, infatti, il prossimo anno la Juve potrebbe rientrare nella ‘nuova’ Champions League, che partirà nella stagione 2024-2025. Tuttavia la truppa di Allegri deve riuscire a posizionarsi in uno dei primi quattro posti della classifica di Serie A. Secondo quanto affermato da Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della Juventus, la rosa è già molto competitiva e anche Massimiliano Allegri è molto soddisfatto degli uomini che ha a disposizione.

La Juve vicina al forte attaccante: non è Lukaku

Giuntoli ha poi aggiunto che al momento il mercato in entrata è chiuso e che la dirigenza si sta concentrando sulle soluzioni da trovare per i giocatori fuori dal progetto. Nonostante le parole del nuovo direttore sportivo, tutti sanno che la Juve sta sondando il mercato per individuare i profili giusti da regalare a Max Allegri. In particolare i bianconeri sono in cerca di un attaccante e il nome che rimbalza da tempo è quello di Romelu Lukaku.

I costi per l’attaccante belga sono abbastanza importanti e allo stesso tempo i tifosi non guardano molto bene ad un possibile scambio con Vlahovic. L’attaccante serbo ha segnato nella notte nell’amichevole contro il Real Madrid e sembra pronto a riconquistare i tifosi. Da qui nelle ultime ore è spuntata una nuova soluzione per l’attacco. Una possibilità intrigante e sicuramente meno onerosa. Parliamo del tedesco Timo Werner.

Il calciatore è rientrato la scorsa estate al Lipsia dopo due stagioni al Chelsea. I tedeschi hanno messo a segno due colpi nel reparto avanzato: gli arrivi di Sesko e Openda sembrano davvero favorire la cessione di Werner. La Juve osserva con attenzione e registra il parere positivo dei tifosi: per molti Werner è addirittura più forte di Lukaku.