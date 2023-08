Lazio-Luis Alberto, che grana: il comunicato ufficiale dell’entourage

Cala di nuovo il gelo tra la Lazio e Luis Alberto. Il numero dieci biancoceleste, infatti, è in attesa di firmare il rinnovo di contratto.

Dopo i primi problemi maturati durante il ritiro di Auronzo di Cadore, con Luis Alberto intenzionato a tornare nella capitale, i guai non sembrano avere fine per la Lazio.

Il “Mago”, infatti, ancora una volta si è fatto sentire in modo importante, non prendendo parte agli allenamenti della squadra. A far infuriare il presidente biancoceleste è soprattutto il mancato imbarco per l’Inghilterra per la partita contro l’Aston Villa. Questo a testimonianza di quanto i rapporti siano oramai tesi, tanto che nulla si può escludere con il mercato aperto. Per fare un pò di chiarezza, è intervenuta la You First che cura gli interessi dello spagnolo.

Come detto, tra la Lazio e Luis Alberto è gelo. Lo spagnolo, in attesa di firmare il nuovo contratto, non si sta allenando con la squadra, fatto che ha indispettito e non poco il patron biancoceleste.

Gelo tra la Lazio e Luis Alberto, intervengono gli agenti: “Luis ha sempre mostrato rispetto”

A fare chiarezza sulla situazione attuale è intervenuta la You First che assiste il calciatore. Sulla questione, gli agenti hanno dichiarato di non permettere che “si facciano speculazioni, né che si metta in discussione il rispetto di Luis Alberto per il suo club”. Per quanto riguarda eventuali importi del passato non pagati, e per il nuovo contratto da sottoscrivere, gli agenti hanno precisato che “non è assolutamente vero che abbia chiesto di essere pagato nessun importo in sospeso o maturato in passato”.

Invece hanno proseguito: “Per vari motivi a noi sconosciuti, l’accordo definitivo con le condizioni rigorosamente concordate (tra cui abbiamo accettato cose a favore del club a livello finanziario), ad oggi, non è mai arrivato. In ogni momento c’è stato e continuerà ad esserci il rispetto e la predisposizione a formalizzare questo accordo come concordato. Un club come la Lazio merita il rispetto che un giocatore come Luis ha dimostrato”.

Dichiarazioni forti quelle della You First, che lasciano chiaramente intendere come il ragazzo aspetti con ansia questo rinnovo, che porterebbe Luis Alberto a diventare una bandiera del club biancoceleste. Oltre a regalare ulteriori innesti a Maurizio Sarri, Lotito è chiamato a risolvere questa situazione una volta per tutte. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro del numero dieci.