Non solo Retegui, altro oriundo in Serie A

Roberto Mancini potrà osservarli da vicino: non solo Retegui, in Serie A arriva un altro oriundo, sarà un grande colpo.

Una storia lunghissima, forse anche un necessità per la nazionale azzurra, spesso pronta a cucire il tricolore sul petto di calciatori argentini.

Roberto Mancini nella sua lunga esperienza da commissario tecnico ha aperto le porte a molti calciatori, e ora potrà osservare da vicino Mateo Retegui. Dopo un lungo inseguimento il Genoa ha chiuso un grande colpo e i motivi sono chiari. La cifra investita è sostenibile per un attaccante che è sempre andato in gol regolarmente e promette di confermarsi in Italia. Per questo motivo è lecito attendersi che la sua esperienza in Liguria possa essere all’insegna del gol, e magari dell’interesse dei club che lo seguiranno da vicino.

Ad osservarlo ci sarà proprio Roberto Mancini, pronto ad incassare anche un’altra buona notizia. Pare infatti che un club di Serie A sia in pressing per portare in Italia un altro argentino con chiarissime origini italiane. Numeri e qualità convincono, la prossima settimana potrebbe essere quella dell’affondo deciso per il calciatore.

Fiorentina in pressing: il bomber può arrivare in Italia

Ventidue anni, un campionato da protagonista con numeri importanti e soprattutto un accostamento che in Italia non può passare inosservato. La Fiorentina ha messo nel mirino Lucas Beltràn, fresco vincitore del campionato in Argentina con il River Plate. I Millonarios sono stati trascinati dal rendimento dell’attaccante di Cordoba, alto 176 centimetri e capace di giocare sia da prima che da seconda punta.

In patria hanno in più occasioni accostato l’attaccante a Lautaro Martinez, e le caratteristiche in campo oltre che un fisico possente giustificano i paragoni. Fonti in arrivo dall’Argentina, che trovano conferme anche in Italia, vorrebbero la Fiorentina vicina al calciatore, ma gli ostacoli al momento sono due. Il primo è relativo ad una clausola rescissoria da 20 milioni di euro per l’attaccante da 12 reti e 3 assist in campionato su 25 presenze.

L’altra rappresenta l’interesse di molti club di Premier League, che a queste cifre potrebbero investire senza grossi problemi. Serve quindi un blitz deciso da parte dei viola, che accontenterebbe anche Roberto Mancini.

Beltràn ha infatti origini italiane e non ha mai ricevuto chiamate dalla sua nazionale. In Argentina spingono per una convocazione che potrebbe sbarrare le porte all’Italia, mentre Mancini potrebbe valutare una chiamata per tentare di giocare d’anticipo. In questo la Fiorentina potrebbe giocare un ruolo importante, tentando l’assalto in settimana per un calciatore che non rifiuterebbe la Serie A.