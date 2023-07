Pogba non torna dall’America: c’è l’offerta

Il futuro di Paul Pogba alla Juventus è ancora molto in bilico: il centrocampista francese potrebbe restare negli USA.

La tournée americana della Juventus sta dando le prime risposte positive a Massimiliano Allegri. Dopo aver saltato la prima amichevole contro il Barcellona a causa dell’epidemia di gastroenterite che ha colpito i blaugrana, i bianconeri sono scesi in campo contro il Milan in quella che è stata la prima uscita di questo precampionato.

Sebbene l’approccio della squadra sembra sia rimasto lo stesso dello scorso anno, ovvero grande attenzione alla fase difensiva e ripartenze con i giocatori più veloci e tecnici, la Juve ha fatto vedere qualcosa di più specialmente sul piano del temperamento. Gli uomini di Allegri hanno rimontato due volte il Milan e si sono poi imposti ai rigori (realizzazione decisiva di Matias Soulé).

Il tecnico toscano ha ricevuto buone indicazioni anche dal nuovo acquisto, Timothy Weah, che ha riscosso diversi elogi anche dai tifosi sui social. I fan juventini speravano di vedere in campo anche Paul Pogba, ma Allegri ha fatto chiaramente capire che il francese è in ritardo di condizione e che di sicuro non lo vedremo sul terreno di gioco prima di un mese. Parole che hanno pesato come macigni sui sogni della tifoseria, che sperava di ritrovare Pogba già in questo precampionato estivo.

Pogba potrebbe rimanere negli USA: l’offerta spiazza i tifosi

Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Manchester United, il Polpo sta vivendo una seconda esperienza da incubo alla Juventus. Pogba sembra portarsi dietro ancora i postumi dell’infortunio al ginocchio che lo ha costretto all’operazione (dopo una terapia conservativa fallimentare) e al momento non si può stabilire con certezza la data del suo rientro in campo. Anche per questo le voci su una sua possibile partenza continuano a circolare tra i corridoi della Continassa. La Juve, infatti, avrebbe ormai molti dubbi sulla tenuta fisica del giocatore e starebbe seriamente prendendo in considerazione le varie offerte.

Nelle ultime settimane si è parlato molto dei ponti d’oro che sarebbero pronti a garantire i club arabi per Pogba, ma proprio in questi giorni è emersa una nuova indiscrezione sulla possibile destinazione del Polpo. Luca Momblano, giornalista di Juventibus, ha infatti svelato che sul centrocampista ci sono anche piste che portano proprio agli Stati Uniti.

A detta di Momblano bisogna guardare con attenzione soprattutto alle possibili mosse dell’Inter Miami, che ha già preso Messi e che potrebbe presto dare l’assalto anche a Paul Pogba. In caso di offerta la Juve la valuterebbe con molta attenzione. Il rischio che il Polpo non faccia ritorno dagli USA sembra essere molto alto.