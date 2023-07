Genoa scatenato: doppio colpo dalla Juventus

Per il ritorno in Serie A il Genoa è pronto ad un grande mercato: potrebbero essere in arrivo due gioiellini dalla Juventus.

Dopo un solo anno di purgatorio il Genoa è tornato in Serie A. La squadra allenata a Alberto Gilardino ha dominato assieme al Frosinone il campionato di Serie B dello scorso anno, ottenendo un immediato ritorno in Serie A a dodici mesi di distanza dalla retrocessione in cadetteria.

Tornato in Serie A, il Grifone ha però tutta la voglia di restarci. Consapevoli che sarà un campionato difficile, come d’altronde capita con la quasi totalità delle neopromosse, i dirigenti del Genoa stanno cercando di mettere su un mercato ambizioso che al momento ha visto il colpo Mateo Retegui, l’attaccante oriundo della Nazionale italiana, ma anche i riscatti di Aramu, Martinez e Dragusin.

Quest’ultimo dalla Juventus, club con il quale il Genoa sembra voler mettere in piedi un vero e proprio asse di mercato, visto e considerato che sono ben due i calciatori bianconeri che sono molto vicini al Genoa. Stiamo parlando di due prospetti della Next Gen che potrebbero andare a farsi le ossa la Grifone nel prossimo campionato di massima serie. Stiamo parlando di Fabio Miretti e Koni De Winter.

Genoa, in arrivo il doppio colpo dalla Juventus: Miretti e De Winter

I due giovani prodotti della Next Gen interessano e non poco al Genoa. Stiamo parlando di Fabio Miretti e Koni de Winter, i due calciatori potrebbero presto dire addio e arrivare al club neopromosso. Il primo, 20 anni tra pochi giorni, si è già messo in mostra con la prima squadra bianconera quest’anno, ma ora il club preferisce mandarlo in prestito e fargli fare le ossa in un altro club di massima serie.

Ecco quindi che potrebbe fare al caso del centrocampo del Grifone. In questa stagione Miretti ha collezionato ben 40 presenze tra tutte le competizioni con la maglia della Juventus. Un rinforzo di qualità per il centrocampo rossoblù.

De Winter invece in questa stagione ha giocato ad Empoli. La Juventus prima di decidere o meno se il difensore belga possa fare al caso o meno della squadra vorrebbe provare un altro anno in prestito. Anche in questo caso il Genoa potrebbe essere la soluzione ideale per il calciatore e per il club bianconero. Per De Winter le presenze nell’ultimo campionato giocato con la maglia dell’Empoli sono state 14.