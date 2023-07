Giorgia Palmas infiamma: posa bollente in spiaggia

La showgirl sarda ancora protagonista sui social: la sua ultimissima foto ha fatto perdere la testa ai fan

È passato tanto tempo dai suoi esordi in televisione ed intanto il mondo dello spettacolo è andato avanti, offrendo nuovi personaggi a cui dare spazio. Ma Giorgia Palmas non si è fermata e ha continuato ad alimentare il suo meritatissimo successo.

Nata il 5 marzo 1982 a Cagliari, ha cominciato la sua carriera come modella risultando ben presto uno dei volti più ricercati da diversi brand di moda. Successivamente, la consacrazione in tv: nell’estate 2002 fu scelta da Antonio Ricci come velina mora – al fianco della bionda Elena Barolo – di ‘Striscia la Notizia’. In breve tempo la bellissima sarda ha conquistato tutti, risultando essere una delle scommesse maggiormente vincenti dell’ideatore del tg satirico.

Ma Giorgia è anche un’affermata conduttrice e nel suo curriculum troviamo programmi come ‘Music Farm’, ‘Paperissima Sprint’ ed anche il più recente ‘Isola Party’. Una trasmissione che nelle scorse settimane ha svelato tutti i retroscena dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: un reality seguitissimo e che sta a cuore alla Palmas, visto che vinse con grande merito l’edizione del 2011. In passato ha preso parte ad alcune fiction di enorme successo esplose su Canale 5: ‘Cento Vetrine’ e ‘Carabinieri’.

Giorgia Palmas da urlo

La sua vita privata l’ha vista associata a diversi personaggi di spicco. Dall’ex calciatore Davide Bombardini, al più recente biker Vittorio Brumotti. Ma dal 2018 il suo cuore appartiene solo a Filippo Magnini, ex nuotatore ed ex compagno dell’arcinota Federica Pellegrini, con cui ha avuto anche una figlia: la piccola Mia di 3 anni. La coppia si è sposata nel maggio 2021 attraverso l’unione civile, per poi ripetere la cerimonia – stavolta in chiesa – un anno dopo.

La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti e, a 41 anni, Giorgia Palmas rimane sempre tra le donne più desiderate e seguite in Italia. Basti pensare che solo su Instagram conta quasi 2 milioni di followers ed il motivo è chiaro a tutti. Le sue foto mostrate sui social sono spesso e volentieri davvero bollenti.

A maggior ragione con l’avvento dell’estate: Giorgia, in tal senso, con poco riesce ad alzare di botto le temperature. E gli italiani non possono proprio fare a meno, definendola nei commenti sui social spesso e volentieri “Illegale”. La cagliaritana, ultimamente, ha mostrato un’istantanea davvero scottante.

Sullo sfondo un mare cristallino ed una sabbia finissima, tratti tipici della ‘sua’ Sardegna. Il costume due pezzi sfoggiato dall’ex velina è davvero piccolo e molto stretto: finiscono così in bella mostra le curve esplosive della Palmas. Una foto sì semplice ma anche carica di una sensualità molto difficile da ritrovare altrove.