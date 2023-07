Scossone improvviso: “La Lazio sta chiudendo il colpo dell’anno”

La Lazio sta per mettere a segno uno dei colpi più importanti di questo calciomercato estivo: Sarri avrà un rinforzo di grande spessore.

In questo calciomercato estivo si è parlato molto dei colpi messi a segno da Inter e Milan, con i nerazzurri che si sono assicurati pedine di grande livello come Thuram, Frattesi e Cuadrado e i rossoneri che hanno già fatto registrare l’arrivo di sette nuovi giocatori, tra cui Okafor, Pulisic e Loftus-Cheek (per Chukwueze manca solo l’ufficialità).

Tuttavia anche altre squadre si stanno muovendo sul mercato per cercare di migliorare la propria rosa e renderla sempre più competitiva. Tra queste c’è anche la Lazio, che sta seguendo diversi profili per cercare di individuare i migliori rinforzi da regalare a Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno dovuto rinunciare a Sergej Milinkovic-Savic, che ha deciso di lasciare Roma dopo otto stagioni e accettare la ricchissima offerta dell’Al-Hilal.

Lotito ha incassato 40 milioni di euro con la cessione del Sergente e ha utilizzato parte di quel denaro per assicurarsi Valentin Castellanos, attaccante argentino in arrivo dal New York City per una cifra pari a 15 milioni di euro. Castellanos nell’ultima stagione ha giocato in Liga, nel Girona, dove ha messo a segno 14 reti in 37 presenze tra campionato e Copa del Rey. In precedenza, nelle cinque stagioni in cui ha indossato la casacca del team newyorkese Castellanos ha realizzato 58 reti in 131 presenze.

Colpaccio Lazio, affare quasi concluso: manca solo la firma

L’arrivo dell’attaccante argentino è stato salutato con soddisfazione dai tifosi laziali, anche se ora si aspettano qualche altro colpo di livello da parte di Lotito. Gli ultimi rumors di mercato rivelano che ormai i biancocelesti sono a un passo da Djibril Sow, centrocampista dell’Eintracht Francoforte e della Nazionale svizzera.

Con il club tedesco, che lo ha prelevato nel 2019 dallo Young Boys, Sow ha disputato stagioni importanti, totalizzando 157 presenze e 8 gol. Con l’Eintracht il centrocampista elvetico ha conquistato l’Europa League, vinta nel 2022 in finale contro i Rangers Glasgow. Proprio il probabile arrivo di Sow alla Lazio viene descritto come un grande colpo da Pietro Nicolodi, giornalista e telecronista di Sky Sport oltre che esperto di Bundesliga.

Nelle ultime ore si è registrata una frenata con il calciatore indeciso, ma nel caso l’affare abbia buon esito il giornalista è davvero sicuro della bontà dell’acquisto.

Intervistato da Radiosei, Nicolodi sottolinea come Sow sia uno “sradicatore di palloni clamoroso“, capace di compiere mille recuperi a partita. Per il telecronista di Sky Sport si tratta di uno dei migliori colpi di questo calciomercato in Serie A: “E’ veramente un giocatore importante“.