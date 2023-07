Lenglet-Serie A: ci siamo, via libera del Barca

Lenglet rappresenta sempre una possibilità per una big della nostra Serie A. C’è il via libera del Barcellona.

Con il Tottenham che non sembra essere più in grado di affondare il colpo per Lenglet, il centrale rappresenta una grande occasione per la nostra Serie A, ma bisognerà capire se ci sarà o no l’accordo con il calciatore.

Una squadra di Serie A, però, potrebbe accelerare nei prossimi giorni in questo calciomercato. Non ci resta che aspettare ancora un po’ per avere un quadro molto più chiaro e capire se si arriverà all’accordo oppure assisteremo ad un passo indietro considerando anche il fatto che il giocatore non ha ancora sciolto i suoi dubbi.

Calciomercato: Lenglet in Serie A, ecco con chi firma

Come detto in precedenza, il Tottenham non ha assolutamente intenzione di affondare il colpo e per questo motivo il Barcellona, che è pronto a lasciar partire il calciatore in questa sessione di calciomercato, aspetta offerte che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro, come riportato da fichajes.net, per cederlo. Si tratta, quindi, di un colpo low cost da seguire con attenzione magari anche negli ultimi giorni di calciomercato considerando che, almeno per il momento, molte squadre stanno facendo delle riflessioni.

Si è parlato molto di Juventus, ma alla fine non è da escludere un tentativo dell’Inter in questo calciomercato per Lenglet. I nerazzurri sono sempre alla ricerca del sostituto di Skriniar e per questo motivo il calciatore si candida ad essere il profilo giusto considerando sia l’esperienza internazionale che il costo.

La trattativa è destinata ad entrare nel vivo nel giro di davvero poco tempo se i nerazzurri decideranno di rompere gli indugi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e, soprattutto, se alla fine si arriverà o no alla fumata bianca. Il profilo, come detto, piace molto e potrebbe rappresentare il nome giusto in vista della prossima stagione.

Mercato: l’Inter pensa a Lenglet

